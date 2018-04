Londýn - Bílé růže, pivoňky a náprstníky budou za necelých sedm týdnů zdobit kapli svatého Jiří na hradě Windsoru, ve které si své ano řeknou britský princ Harry a americká herečka Meghan Markleová. Oznámil to dnes Kensingtonský palác. Floristka Philippa Craddocková podle něj bude při výzdobě pracovat i s řadou dalších květin, které v polovině května v okolí královského hradu západně od Londýna pokvetou.

Kapli a další místa, na kterých se královská svatba 19. května odehraje, hodlá Craddocková vyzdobit nejen bílými růžemi, pivoňkami a náprstníky, ale i větvičkami bříz, buků a habrů a květinami z okolí Windsoru. Na výběru se podle londýnské floristky, která pracovala i pro řadu známých módních značek, podíleli i sami snoubenci Harry a Meghan.

"Konečná podoba výzdoby bude reprezentovat je jako pár, čehož chci ve své práci vždycky dosáhnout," uvedl Craddocková, podle níž bude květinová výzdoba "lokální, sezónní a udržitelná". Po svatbě dostanou květinová aranžmá různé charitativní organizace.

Jasno už je také o svatební dortu a také při jeho výběru snoubenci mysleli na životní prostředí. Upečen bude totiž podle Kensingtonského paláce z bioproduktů a sezónních přísad. Chutnat by měl po citrónu a bezovém květu.

Třiatřicetiletý princ Harry si o tři roky starší americkou herečku Meghan Markleovou známou především ze seriálu Kravaťáci vezme za přítomnosti 600 pozvaných hostů. Jejich jména zatím zůstávají zahalena tajemstvím. Následné večerní recepce se zúčastní už jen dvě stovky hostů. Příjezd a odjezd svatebčanů bude moci před hradem Windsor sledovat více než dva a půl tisíce pozvaných z řad veřejnosti.

Očekává se, že kvůli svatbě dorazí do Británie množství turistů. Přímo do Windsoru by mohlo přijet až 100.000 lidí. Britské ekonomice by událost měla podle některých odhadů přinést zhruba půl miliardy liber (14,4 miliardy korun). Kromě turistů by měli více utrácet i sami Britové.

Vnuk královny Alžběty II. Harry je po svém otci Charlesovi, bratrovi Williamovi a jeho dětech Georgeovi a Charlotte pátým v pořadí následnictví trůnu. Narození třetího Williamova potomka, které se očekává tento měsíc, Harryho však odsune až na šestou příčku.