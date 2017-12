České Budějovice - Na šumavských silnicích v okresech Prachatice a Český Krumlov se dnes tvoří sněhové jazyky. Na vozovkách je ujetá vrstva sněhu krytá posypem. Další silnice v jižních Čechách jsou sjízdné, některé se zvýšenou opatrností. ČTK to řekla dispečerka Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Pavla Pulcová. Nejvyšší denní teploty se budou dnes pohybovat od minus jednoho do plus dvou stupňů. Večer se může na některých místech tvořit ledovka.

"Ve vyšších polohách na Šumavě, hlavně Prachaticko, Vimpersko, Volarsko, Lipensko, napadlo do tří centimetrů sněhu, fouká silnější vítr, tam se tvoří sněhové jazyky, tam to udržují pořád. V okresech Český Krumlov a Prachatice, jezdili silničáři celou noc kvůli sněhovým jazykům, ale jenom někde, ne všude. Je tam ujetá vrstva sněhu, místy zledovatělá, krytá posypem," řekla Pulcová.

Podle webu silničářů jsou necelé dvě třetiny silnic I., II. a III. tříd v okresech České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec a Prachatice sjízdné se zvýšenou opatrností. V kraji bude dnes oblačno až polojasno, ojediněle sněhové přeháňky, zejména na horách. Odpoledne přibude podle meteorologů oblačnosti, večer sněžení, které bude přecházet v déšť, ojediněle mrznoucí, při kterém bude ojediněle vznikat ledovka. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od minus jednoho do plus dvou stupňů.