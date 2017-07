Praha - Víkendovými kvalifikacemi odstartuje v Praze na Štvanici tenisový turnaj mužů a žen Advantage Cars Prague Open by Zenova. Hlavní hvězdou ženského podniku ITF je hráčka pořádajícího klubu 1. ČLTK Praha Markéta Vondroušová, mužského challengeru ATP se zase zúčastní trio daviscupových reprezentantů Lukáš Rosol, Jan Šátral a nejvýše nasazený Adam Pavlásek.

Divákům by se u Negrelliho viaduktu mohl představit i bývalý pátý hráč světa Tommy Robredo. Pětatřicetiletý Španěl by mohl startovat na divokou kartu.

"Před 14 dny nebo třemi týdny jsme dostali nabídku, za jakých podmínek by tu mohl hrát Robredo, který se vrací po zranění. Souhlasil s podmínkami, ale je to podmíněné tím, že nedostane volnou kartu na pětistovce v Hamburku. To se dozvíme až zítra," řekl na dnešní tiskové konferenci ředitel mužského turnaje Vladislav Šavrda.

Hlavním tahákem turnaje má být start 76. hráčky světa Vondroušové, která bude nasazenou jedničkou. Čerstvě osmnáctiletá česká naděje má za sebou sérii tří porážek, byť šlo o těžké soupeřky. Z domácích hráček se představí také Denisa Allertová, Tereza Smitková či Lucie Hradecká.

"Určitě bych si chtěla spravit chuť, ještě když je to na domácí půdě. Ale bude tu zase větší tlak tím, že jsem první nasazená a každý se určitě přijde podívat. Budu se snažit hrát od prvního kola svůj nejlepší tenis a nebudu si říkat, že jsem první nasazená, že to tady musím vyhrát," uvedla Vondroušová.

Nasazenou jedničkou mužského turnaje bude Pavlásek, kterému se ale letos nedaří a vypadl ze stovky. Na Štvanici bude startovat po dvou letech, předloni došel do semifinále. "Předchozí štvanický turnaj ve mně zanechal dobrý pocit. Tehdy jsem porazil Darcise a Struffa, hráče, kteří jsou dnes okolo padesátky. Doufám, že to letos třeba bude ještě lepší než předloni," uvedl Pavlásek.

Zlepšenou formu bude chtít potvrdit Rosol, který měl na Wimbledonu dva mečboly na Lucemburčana Gillese Müllera, pozdějšího přemožitele Rafaela Nadala.

Ženský podnik má dotaci 80 tisíc dolarů a mužský challenger 43 tisíc eur.