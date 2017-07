Praha - Moderní jazz česko-slovenského Otto Hejnic Tria za pozornosti stovek diváků na Staroměstském náměstí v Praze zahájil 12. ročník festivalu Bohemia JazzFest. Do 18. července se na centrálních náměstích v Praze, Plzni, Liberci, Domažlicích, Táboře a v Brně představí vždy tři jazzové projekty. V Praze dnes vedle Otto Hejnic Tria zahraje trio saxofonisty Pavla Hrubého a Miroslav Vitouš s kytaristou Rudy Linkou, italským bubeníkem Robertem Gattem a s Rozhlasovým Big Bandem Gustava Broma.

Osobité česko-slovenské Otto Hejnic Trio hraje v sestavě Ondrej Krajňák, Stefan Pišta Bartuš a Otto Hejnic. Bubeník Hejnic je absolventem proslulé bostonské školy soudobé hudby Berklee, hraje mnoho let v USA. Josef Fečo je kontrabasistou a cimbálovým hráčem a pianista Krajňák je známý jako "evropský Herbie Hancock". Sóla jednotlivých hudebníků doprovázelo obecenstvo uznalým potleskem.

První den festivalu převzal cenu Bohemia JazzFest Award jazzový kontrabasista a baskytarista Miroslav Vitouš, zakládající člen jazz fusionové skupiny Weather Report. Stal se prvním českým držitelem ceny. "Je to jediný Čech, který natáčel s Milesem Davisem a hrál se všemi slavnými muzikanty a proslavil jméno české muziky stejně jako Antonín Dvořák nebo Leoš Janáček. Něco takového není jednoduché, ale on to dokázal," řekl ČTK zakladatel a ředitel festivalu Rudy Linka.

Prvním držitelem ceny se v roce 2008 stal uznávaný kytarista John Scofield. Cenu určenou nejlepším žijícím umělcům za jejich přínos rozvoji jazzových hudebních žánrů tvoří skleněná plastika výtvarníka Zdeňka Lhotského, která svým tvarem dlažební kostky symbolizuje historická náměstí, na kterých se festival koná.

Právě americký kytarista Scofield a jeho Überjam band hrající chytlavou směsici jazzu, rocku a funku bude vrcholem druhého pražského festivalového dne 11. července. Kapela, která vystoupila již na Bohemia JazzFestu v roce 2014, se letos vedle Prahy představí také v Plzni. Druhý festivalový den nabídne v hlavním městě také koncert tria polského trumpetisty Macieje Fortuny a vyhlášení vítěze 8. ročníku soutěže o nejlepší jazzovou skladbu mladého autora do 35 let, kterou organizuje Ochranný svaz autorský (OSA) ve spolupráci s Bohemia JazzFestem.

Následují koncerty v Plzni (12. července), Liberci (13. července), Domažlicích (15. července), Táboře (16. července) a v Brně (17. a 18. července). Všechny koncerty se konají pod širým nebem od 17:30 a tradičně jsou zdarma. Více informací k jednotlivým koncertům a vystupujícím se nachází na www.bohemiajazzfest.cz.