Praha - Hokejový brankář Michael Petrásek pomohl 42 zákroky k ukončení série porážek Litvínova. Ta se zastavila na čísle čtyři poté, co Severočeši uspěli na ledě pražské Sparty 6:3. Zároveň díky tomu opustili poslední místo tabulky.

"Zlaté tři body, potřebovali jsme je. Je dobře, že jsme je před reprezentační pauzou získali a trochu jsme se dotáhli na ostatní týmy," prohlásil s úlevou Petrásek, který měl úspěšnost zákroků 93,33 procent.

"Byl to vyrovnaný zápas se šťastným koncem pro nás. Na začátku třetí třetiny měli šanci, kdy mě trefili z mezikruží do vyrážečky. Tam se utkání podle mého lámalo. Skóre bylo vyrovnané, kdyby se jim povedlo skórovat, tak bychom zase my museli hrát do nich," řekl pětadvacetiletý gólman. "Je vidět, že Sparta asi není v pohodě," dodal.

Petrásek si většinu zákroků připsal v první třetině, klíčové však přišly ve třetí části. Ve 49. minutě zlikvidoval šanci Lukáše Pecha a hosté vzápětí z přesilovky zvýšili na 4:2. "Pechovi to tam asi nesedlo, byl jsem v přesunu a dal to do protipohybu, ve finále z toho byl padáček. Měl jsem štěstí, že jsem puk vůbec zaregistroval a odplácl ho," popsal Petrásek.

Kromě spolehlivého výkonu brankáře rozhodly o triumfu hostů i tři využité přesilové hry. "Neřekl bych, že jsme v nich něco změnili. Konečně jsme měli štěstí. Byly to protečované a zastíněné puky, které nám tam prolítly," vyjádřil se Petrásek, jenž v sezoně vychytal čtyři čistá konta.

Pětadvacetiletý brankář ocenil i podporu litvínovských příznivců. "Je to super. Na to, v jaké situaci jsme, by se na nás mohli vykašlat. Plácáme se v tom celý rok... Je super, že nás přijeli podpořit," zdůraznil Petrásek, jak si váží přízně fanoušků.

Rodák z Ústí nad Labem věří ve zlepšení výsledků. "Už předtím jsme měli sérii proher, pak nás jeden zápas nakopl a udělali jsme šňůru výher. Budeme doufat, že se od tohohle utkání odpíchneme a začneme vyhrávat," dodal Petrásek.