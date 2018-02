Praha - Nedělní závěrečné utkání prvního jarního kola mezi pražskou Spartou a Libercem bude druhým zápasem v první fotbalové lize, v němž bude v ostrém online režimu nasazeno video. Nová technologie se poprvé objevila v české nejvyšší soutěži na závěr podzimu rovněž v duelu na Letné, kde se představila Mladá Boleslav. Celkem bude videorozhodčí na jaře využit minimálně ve 14 ligových zápasech.

Videorozhodčí při prosincové premiéře pomohl potvrdit úvodní gól Sparty, která vyhrála 3:0. Nebylo totiž jasné, zda míč přešel brankovou čáru. Sudí Karel Hrubeš gól uznal už během hry, následně ale situaci konzultoval s videorozhodčím Romanem Hrubešem, který verdikt potvrdil.

Nyní se technologie po více než dvou měsících na Letné představí znovu. Videorozhodčím zápasu bude Radek Příhoda a jako hlavní sudí bude utkání řídit Petr Ardeleanu. Celkem bude video v jarní části ligy použito minimálně ve 14 zápasech, nejméně jednou v každém kole.

"Rozhodnutí o tom, na který zápas nasadíme videorozhodčího, bude veřejnosti oznámeno vždy až před víkendem, nejčastěji ve středu nebo ve čtvrtek. Každé nasazení videorozhodčího musí schválit FIFA," řekl na tiskové konferenci šéfinstruktor videorozhodčích Roman Hrubeš.

Zatím bude video z technologických důvodů nasazeno jen v utkáních, které bude vysílat O2 TV Sport. "Pracujeme ale na technickém řešení, aby to mohlo být i v jiných zápasech než jen v těch, které vysílá jen O2. Pokud vše půjde, jak má, jak se soutěž bude chýlit ke konci, nebude to jen na jednom zápase z kola, ale řekněme na dvou. Na pokrytí všech osmi zápasů zatím nemáme techniku a kapacitu," doplnil Dušan Svoboda, šéf Ligové fotbalové asociace, která řídí profesionální soutěže.

Testování videorozhodčího v jednotlivých soutěžích se blíží do finále. V březnu by FIFA a mezinárodní pravidlová komise IFAB měly rozhodnout, zda tato technologie plně zasáhne do světového fotbalu. I proto se zpřísnily podmínky, hlavně co se týče přípravy sudích.

Čeští rozhodčí se tak v zimní přestávce videu intenzivně věnovali. "Zaměřili jsme se na další výchovu rozhodčích. Během zimy jsme pokračovali s online režimem v devíti utkáních - v sedmi zápasech zimní Tipsport ligy, v přípravném utkání v Berouně a přípravném zápase Bohemians s Ružomberokem. V něm došlo ke čtyřem situacím, které by se za normálních okolností řešily," přiblížil výkonný ředitel LFA Tomáš Bárta.

"Došlo ke zpřísnění podmínek, pravidel. Souvisí to s tím, že se blíží ono březnové datum. Takže jsme museli zintenzivnit edukaci, zařadit další výukové programy, ať už to byly workshopy či analýzy jednotlivých situací. Využili jsme k tomu i zimní soustředění na Kypru," dodal Hrubeš.

Sudí, kteří pískají profesionální soutěže, během zimy sbírali počet nutných utkání v online režimu. Aspoň jeden zápas v pozici hlavního arbitra má odřízeno devět sudích, v pozici videorozhodčího šest.

Navzdory dnešnímu sněžení by se všech osm zápasů 17. ligového kola mělo o víkendu odehrát. "Ve středu a ve čtvrtek dopoledne na každém stadionu provedl technický delegát měření stavu trávníku. Nikde to nepodcenili, takže ani rozmary počasí by neměly zabránit odehrání zápasů," dodal Bárta.