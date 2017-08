Pec pod Sněžkou (Trutnovsko) - Tradiční Svatovavřinecké pouti na vrchol Sněžky se zúčastnily stovky lidí z ČR i Polska. Mezi poutníky nechyběl ani bývalý prezident Václav Klaus, který se vydal na vrchol ze zhruba čtyři kilometry vzdálené Luční boudy. Tradici pouti se podařilo obnovit v roce 2001.

Většina poutníků z české strany vyrazila ráno z Pece pod Sněžkou a k výstupu zvolila cestu Obřím dolem, další vyjeli na vrchol Sněžky lanovkou. Zatímco v Peci pod Sněžkou bylo po poledni 25 stupňů, na Sněžce bylo 18 stupňů a foukal tam příjemný větřík. V předchozích ročnících museli poutníci při výstupu na vrchol často čelit nepřízni počasí, například teplotám těsně nad bodem mrazu a ledovému vichru.

"Počasí je úžasné, když jsme se dívali na fotky z loňského roku, tak je to nesouměřitelné. Je to krásná cesta a je to úžasná motivace tady 10. srpna na svatého Vavřince být, člověk by se sem jinak třeba ani nedostal. Je to pevný bod v ročním programu a díky za něj," řekl Klaus.

Mezi poutníky byl také náčelník Horské služby ČR Jiří Brožek nebo starosta Pece pod Sněžkou Alan Tomášek. Kromě bohoslužby je pro návštěvníky připravený také odpolední kulturní program v Peci pod Sněžkou.

Pouť na Sněžku se koná tradičně na svátek svatého Vavřince, který je patronem nejen kuchařů, cukrářů, pivovarníků či hostinských, ale i nejvyšších českých hor. Jméno svatého Vavřince nese kaple, která stojí na vrcholu Sněžky. Svatý Vavřinec se narodil ve třetím století ve Španělsku a byl upálen na železném roštu proto, že po popravě papeže Sixta II. císařem Valeriánem rozdělil církevní poklady mezi prostý lid.