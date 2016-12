Praha - Sněžení a déšť se sněhem dnes ráno komplikují dopravu na Vysočině. Na několika místech v kopcích na Jihlavsku a Havlíčkobrodsku uvízly kvůli mokrému sněhu kamiony. Ujetá vrstva sněhu zůstává na cestách v Orlických horách. Silnice v Ústeckém kraji jsou s opatrností sjízdné, znovu fouká. V Ústí spadlo trakční vedení MHD.

Jihomoravský kraj

Sněhové přeháňky se objevují dnes ráno ve všech okresech Jihomoravského kraje kromě Brna. Silnice jsou však sjízdné bez omezení, vyplývá z informací na webu Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje. Dálnice jsou vyjma D46 holé a suché, ostatní komunikace jsou holé a mokré.

Teplota se na jižní Moravě ráno pohybuje od minus jednoho do čtyř stupňů Celsia. Na většině území je zataženo, místy polojasno. Sněhové přeháňky jsou na Břeclavsku, Blanensku, v okrese Brno-venkov, na Hodonínsku, Vyškovsku i Znojemsku. Ve všech okresech fouká nárazový a proměnlivý vítr. Viditelnost je bez omezení.

Královéhradecký kraj

V nejvyšších partiích Orlických hor zůstává vrstva uježděného sněhu, která je krytá posypem. Silničáři na Rychnovsku a Hradecku varují motoristy před možností vzniku námrazy. ČTK to dnes zjistila z informací Správy a údržby silnic.

Na většině území hradeckého kraje je polojasno, teploty jsou kolem bodu mrazu. Například na Hradecku provádějí silničáři preventivní posyp. Podle meteorologů se během dne mohou objevit slabé sněhové či smíšené přeháňky, na horách v hradeckém kraji se mohou tvořit sněhové jazyky či závěje.

Liberecký kraj

Silničáři v Libereckém kraji varují dnes před tvorbou sněhových jazyků v horských oblastech. Objevují se tam sněhové přeháňky a fouká silný nárazový vítr. Motoristé by měli být opatrní. Vítr komplikuje údržbu komunikací, i na hlavních tazích může ležet sníh. Dopravu mezi Libercem a Jabloncem zkomplikovala ráno nehoda na frekventované silnici 14, kde osobní auto narazilo do stromu.

V Libereckém kraji je dnes ráno většinou oblačno až zataženo, v nižších polohách se objevují dešťové přeháňky, v horách sněhové. Teploty se drží těsně kolem nuly, a místy se tak může na silnici vytvořit i ledovka.

Hlavní tahy jsou většinou holé a mokré, v horských oblastech ale mohou ležet zbytky sněhu. Platí to i pro hlavní tah z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska. Na silnicích nižších tříd, hlavně v horských oblastech, leží zledovatělá vrstva ujetého sněhu, bez zimní výbavy by tam řidiči vůbec neměli vjíždět.

Silný nárazový vítr zastavil dnes ráno kabinovou lanovku na Ještěd. Rychlost větru v nárazech přesahovala 20 metrů za sekundu (72 km/h), přípustných je ale jen 16 metrů (58 km/h). Jak silně fouká, ale nejsou na horní stanici schopni změřit, protože větroměr v mrazivém počasí zamrzá. ČTK to dnes řekl přednosta lanovky Vladimír Štěpán.

Na Ještědu foukal silný vítr už v úterý, ale na severní straně byl klid, a tak lanovku zastavit nemuseli. "Dnes fouká ze severu a fouká kolmo na lana, kabinu už nad cestou to rozhoupává a my nedokážeme zajíždět do horní stanice," popsal problém přednosta. Na vrcholu navíc vše v ledovém větru rychle namrzá a v nynějších podmínkách je nebezpečné snažit se předměty očistit. Už ráno pokrývala podle Štěpána silná vrstva námrazy i lana, a první vozy tak musely jet hodně pomalu a opatrně.

Letošní rok je podle přednosty výjimečný. Běžně kvůli větru za rok stojí lanovka tak dvakrát, třikrát, letos už byla mimo provoz více než 14 dní. Naposledy stála lanovka 20. prosince, kdy vítr na horní stanici přesahoval v nárazech 83 kilometrů v hodině a shodil hromosvod ze střechy stanice. Mimo provoz byla lanovka několik dní i v říjnu a v listopadu. Nejsilnější poryvy větru tam ale naměřili letos v únoru, kdy rychlost v nárazech přesáhla 130 kilometrů za hodinu.

Dvoukabinová lanovka na Ještěd je oblíbenou turistickou atrakcí, v provozu je přes 80 let, loni na vrchol vyvezla 291.070 lidí. Je to nejvíce za posledních osm let. Lanovku vybudovala na náklady Československých státních drah chrudimská firma František Wiesner. Její stavba začala 15. června 1932 a do provozu byla dráha uvedena 27. června 1933. V letech 1971 až 1975 byla lanovka modernizována.

Pardubický kraj

Ve výše položených oblastech Pardubického kraje zůstávají na silnicích místy zbytky sněhu. Většinou je po po solení rozbředlý, někde i uježděný nebo zledovatělý. Vyplývá to z informací Správy a údržby silnic Pardubického kraje.

Řidiči by měli být opatrní zvláště v okolí Hlinska na Chrudimsku a Žamberka na Orlickoústecku. Na menších silnicích na Lanškrounsku leží občas zledovatěly sníh krytý posypem. Na Orlickoústecku mohou vozovky namrzat.

Dnes ráno bylo v Pardubickém kraji většinou skoro zataženo až polojasno, v oblasti Hlinecka a Holicka foukal nárazový vítr. Teploty byly mezi minus čtyřmi a plus čtyřmi stupni.

Ústecký kraj

Silnice v Ústeckém kraji jsou s opatrností sjízdné. Pozor si ale dnes musí řidiči znovu dát na silný vítr. Hasiči už vyjížděli odstraňovat popadané stromy. Sněhové jazyky se tvoří ve vyšších polohách, na horách mohou být závěje.

V Krušných horách na Chomutovsku havaroval okolo půl desáté dopoledne autobus. V příkopě skončil u obce Loučná. "Na místě silně foukalo a autobus sjel do příkopu. Z patnácti cestujících jeden utrpěl lehké zranění," řekla ČTK policejní mluvčí Jaromíra Střelcová.

Spadlý strom přes silnici zablokoval cestu v obci Veliká Ves na Chomutovsku. Vítr bude podle předpovědi meteorologů během dne slábnout.

Při cestě do hor musí šoféři počítat se sněhovými jazyky. Na horách může foukat rychlostí 70 až 90 kilometrů v hodině. Na hřebenech se tvoří závěje.

Silný vítr dnes zkomplikoval dopravu cestujících městskou dopravou v Ústí nad Labem. Kvůli spadlému trakčnímu vedení nejezdí trolejbusy přes centrum. Zastaven je také provoz lanovky na Větruši. Informuje o tom Dopravní podnik města Ústí nad Labem.

Silný vítr strhl trolejové vedení v ulici U Divadla dnes v 07:30. "V důsledku této poruchy se stalo centrum města pro všechny trolejbusové linky zcela neprůjezdné a byla proto neprodleně zavedena náhradní autobusová doprava," uvedl dopravní podnik.

Centrum křižuje většina linek trolejbusů. Cestující tak musí počítat se zpožděním. Dopravní podnik předpokládá, že poruchu odstraní během odpoledne.

Kvůli silnému nárazovému větru je zastaven i provoz lanové dráhy na Větruši. Lanovka se znovu rozjede nejspíš až ve čtvrtek.

Kraj Vysočina

Sněžení a déšť se sněhem dnes ráno komplikují dopravu na Vysočině. Na několika místech v kopcích na Jihlavsku a Havlíčkobrodsku uvízly kvůli mokrému sněhu kamiony. Silnice jsou mokré po chemickém ošetření. Dohlednost je kvůli srážkám na mnoha místech snížená. Na Pelhřimovsku napadlo několik centimetrů nového sněhu. Řidiči musí podle silničářů věnovat jízdě zvýšenou opatrnost.

"Děláme všechno pro to, aby se sníh rozpustil, v terénu máme na celém území kraje přes 90 sypačů," řekl ČTK Roman Hubený z dispečinku Krajské správy a údržby silnic. Kamiony měly podle něj problémy hlavně v lokalitě Skřivánek mezi Jihlavou a Havlíčkovým Brodem a u Stonařova na Jihlavsku. Všechny silnice jsou podle silničářů průjezdné.

Na Vysočině je zataženo, sněží na celém území kraje, nejvíc na Pelhřimovsku. Vane slabý vítr, teploty se pohybují kolem nuly. Během dne budou podle meteorologů postupně od východu srážky ustávat a bude ubývat oblačnosti. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat od minus jednoho do plus tří stupňů. Čerstvý severní vítr, který v nárazech dosáhne rychlosti až přes 50 kilometrů v hodině, bude večer slábnout.

Zlínský kraj

Ve vyšších polohách Vsetínska napadl sníh, řidiči musí být opatrní. Místy se tam na silnicích vyskytuje zledovatělá vrstva sněhu krytá posypem. Ostatní silnice ve Zlínském kraji jsou většinou holé a suché, sjízdné bez omezení, vyplývá z údajů Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Až na sněhové přeháňky na Vsetínsku je dnes v kraji většinou oblačno, vane mírný vítr, teploty se pohybují do minus dvou do dvou stupňů Celsia.

Podle meteorologů by dnes v kraji mělo být polojasno až skoro jasno, jen na Vsetínsku místy přechodně zvětšená oblačnost. Odpolední teploty by měly vystoupat až k pěti stupňům Celsia.