Praha - Na řadě míst ČR se dnes ráno objevují místy mlhy, které mohou na prochlazených silnicích namrzat. Silnice jsou většinou holé a suché.

Jihočeský kraj

Všechny vozovky v Jihočeském kraji jsou sjízdné pouze se zvýšenou opatrností. Na řadě míst v regionu se po ránu vyskytuje mlha. Ta může komplikovat situaci především na Táborsku. Vyplývá to z aktuálních informací dispečinku jihočeské správy a údržby silnic.

Teplota v noci na pátek klesla prakticky všude výrazně pod bod mrazu. Stanice poblíž Kvildy na Prachaticku naměřila dnes ráno minus 15,5 stupně Celsia.

Silnice jsou většinou holé a suché. Pouze na Táborsku na vozovkách nižších tříd leží ujetá vrstva sněhu krytá posypem. Mlhy se mohou v nižších polohách držet prakticky celý den a někde budou i mrznoucí.

Liberecký kraj

V Libereckém kraji se dnes ráno objevují místy mlhy, které mohou na prochlazených silnicích namrzat. Teploty klesají k minus pěti stupňům, silničáři proto doporučují zvýšenou opatrnost. Pozor by si měli dát motoristé hlavně na Českolipsku a Frýdlantsku. Na silnicích je ale podle informací policie zatím klid, žádné nehody hlášeny nejsou.

Hlavní tahy v kraji jsou většinou holé a vymrzlé, místy mohou být vlhké po chemickém ošetření. Na silnicích nižších tříd hlavně v horských oblastech leží zledovatělá vrstva ujetého sněhu, tvoří se tam zmrazky a vyjeté koleje a řidiči by měli být opatrní. Bez zimní výbavy by do hor vyjíždět neměli.

V kraji je většinou obloha jasná, místy se objevuje oblačnost. Teploty se pohybují kolem minus pěti až minus dvou stupňů. Vítr fouká jen slabý proměnlivý. Podobné počasí by mělo podle meteorologů dnes vydržet celý den, teploty vystoupají maximálně ke čtyřem stupňům.

Zlínský kraj

Na silnicích na Uherskohradišťsku hrozí dnes ráno námraza. Silničáři varují také před náledím v Otrokovicích na Zlínsku. Ve vyšších polohách Vsetínska leží na cestách místy zledovatělá vrstva sněhu krytá posypem. Ostatní silnice ve Zlínském kraji jsou holé a suché, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic ČR.

V kraji je dnes ráno většinou polojasno, místy vane slabý vítr, teploty se pohybují od minus deseti do minus pěti stupňů Celsia.

Podle předpovědi meteorologů by dnes mělo v kraji být jasno nebo skoro jasno, teploty se mohly odpoledne vystoupat až ke dvěma stupňům Celsia, vát by měl slabý vítr.