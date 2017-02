Praha - S novou vrstvou sněhu a dalšími přeháňkami dnes musí počítat řidiči. Silnice vyšších tříd jsou chemicky ošetřené nebo upravené pluhy. Místy je podle silničářů snížená dohlednost vlivem srážek. Dálnice D2 z Brna do Bratislavy na 15. kilometrů byla v noci několik hodin uzavřená kvůli nehodě kamionu, z něhož se vysypaly betonové panely.

Jihočeský kraj

Jihočeské vozovky jsou sjízdné pouze se zvýšenou opatrností. Mnohde na nich leží rozbředlý sníh. Sněhové přeháňky jsou dnes po ránu na Českobudějovicku a Prachaticku. Vyplývá to z aktuálních dat dispečinku jihočeské správy a údržby silnic.

Rozbředlý sníh leží na vozovkách na Českobudějovicku, Táborsku nebo Jindřichohradecku. Některé silnice nižších tříd v okresech Písek, Tábor a Jindřichův Hradec zase pokrývá ujetá vrstva sněhu.

Teploty se po ránu v regionu pohybují od minus jednoho do minus sedmi stupňů Celsia. Podle předpovědi meteorologů bude přes den zataženo a místy by mohlo slabě sněžit.

Jihomoravský kraj

Sněhové přeháňky komplikují dnes ráno dopravu v Jihomoravském kraji. Na silnicích je rozbředlý sníh a je nutná zvýšená opatrnost, upozorňují silničáři na svém webu. Silnice z Drnovic do Podomí na Vyškovsku je uzavřena pro vozidla nad 12 tun. MHD v Brně má problémy, kvůli počasí nabírá zpoždění až půl hodiny, informuje Dopravní podnik města Brna (DPMB) na internetových stránkách. Policie registruje od rána několik nehod.

Zvýšená opatrnost je nutná i na dálnicích D1, D2, D46 a D52, kde jsou zbytky rozbředlého sněhu po chemickém ošetření. Stejná situace je na silnicích I., ale i II. a III. třídy ve všech okresech Jihomoravského kraje. Na krajských komunikacích nižších tříd, na nichž silničáři používají inertní posyp, je vrstva sněhu krytá posypem.

Ve všech okresech jsou sněhové přeháňky a místy mlha, vane slabý vítr. Teploty se pohybují od minus šesti do minus tří stupňů Celsia.

Policisté v ranních hodinách evidovali už několik nehod. "Na D1 na 187. kilometru směrem na Brno byly odstavené kamiony. Na stejné dálnici na 226. kilometru u Vyškova na sjezdu na Olomouc se srazily dva kamiony s osobním autem, v Modřicích u nákupního střediska zablokoval křižovatku kamion a komunikaci ve Strážovicích na Hodonínsku zablokoval také kamion," uvedl mluvčí brněnské policie Pavel Šváb. Podle něj neměla žádná z nehod vážné následky. "Situace už není tak kritická jako v úterý odpoledne. Přes noc už nenapadlo tolik sněhu jako v úterý, takže by se snad situace měla pomalu vracet do normálu," řekl ČTK Šváb.

Na jižní Moravě začalo hustě sněžit v úterý odpoledne. Jen do večera policisté zaznamenali kolem 150 událostí v dopravě v souvislosti se sněhem, sdělil na policejním webu Šváb. Podle něj rostl počet nehod v dopravní špičce. Téměř stovka z hlášených událostí byly přímo nehody, ostatní byla spíš oznámení o špatné sjízdnosti.

Kvůli haváriím byly neprůjezdné i dálnice, na nichž se tvořily dlouhé kolony. Týkalo se to dálnice D1 ve směru na Prahu i na Ostravu a dálnice D2 směrem na Brno i Bratislavu. Hasiči na D2 odstraňovali v noci následky nehody cisterny, která se vzpříčila a zablokovala podle mluvčího Filipa Venclovského vozovku.

Nad ránem byla D2 zase zablokovaná kvůli nehodě kamionu, ze kterého se vysypaly trubky. Kolem 6:00 byla dálnice znovu průjezdná.

Dálnici D46 zablokovala dnes ráno na 12. kilometru ve směru na Olomouc hromadná nehoda. Srazila se dvě osobní auta s kamionem, řekl ČTK mluvčí brněnské policie Pavel Šváb. Komunikace je neprůjezdná. Tvoří se kolony. Na místě jsou podle předběžných informací zranění.

Nehoda se stala okolo 7:30. "Hlídka jede na místo, zatím nemáme více informací," uvedl Šváb. Nedovedl zatím říct, zda policisté budou odklánět dopravu. "Lidé by se měli nicméně řídit pokyny policistů," zdůraznil mluvčí.

Další nehoda zkomplikovala okolo půl osmé ráno provoz na dálnici D2 u Hustopečí na 26. kilometru ve směru na Brno. Podle Švába je tam kamion v příkopě, ale dálnice je průjezdná.

* * *

MHD v Brně má dnes ráno problémy kvůli sněhu a nabírá až půlhodinové zpoždění, upozorňuje cestující Dopravní podnik města Brna (DPMB). Na vozovkách v krajském městě komplikuje dopravu rozbředlý sníh.

Dopravní podnik registruje problémy už od ranních hodin. "Z důvodu zhoršených povětrnostních podmínek a sněžení dochází ke zhoršení průjezdnosti téměř všech komunikací v celé síti MHD. Dochází k nepravidelnostem a zpožděním dosahující deset až 30 minut," uvedl DPMB na webu.

Komplikace nastaly u tramvajových linek 1, 3 a 11, které se zdržely v zastávce Vozovna Komín směrem do města. Tramvaje čekaly na uvolnění dopravy. "Po uvolnění pokračovaly se zpožděním. Byly zařazené náhradní autobusy," stojí na webu dopravního podniku.

Podnik řešil i poruchu na lince tramvaje číslo osm. "Odstranili jsme vadnou tramvaj, další tramvaje linky osm pokračují se zpožděním, které se promítá po celé délce trasy. Snažíme se řadit autobusy náhradní dopravy podle možností, nyní ve směru ze Starého Lískovce na Líšeň," uvedl dopravní podnik.

Potíže v MHD začaly v úterý odpoledne, souvisejí se sněžením. Silničáři opakovaně sypou komunikace ve městě.

Královéhradecký kraj

V Královéhradeckém kraji v noci sněžilo, všechny silnice jsou se zvýšenou opatrností sjízdné. Ve vyšších polohách se mohou tvořit sněhové jazyky, zjistila ČTK z informací silničářů.

Hlavní silniční tahy byly ráno mokré po chemickém ošetření, místy na nich zůstávaly zbytky rozbředlého sněhu po chemickém ošetření. Na cestách ošetřovaných posypem zůstávala vrstva uježděného sněhu, například ve vyšších polohách na Rychnovsku byl sníh na silnicích místy zledovatělý.

Na většině území bylo ráno zataženo, teploty klesly až šest stupňů Celsia pod bodem mrazu, sněhové přeháňky byly hlášené například z Trutnovska či Jičínska. Podle předpovědi meteorologů bude dnes zataženo, během dne může ojediněle sněžit. Nejvyšší teploty dosáhnou bodu mrazu.

Liberecký kraj

V Libereckém kraji napadly do rána až tři centimetry sněhu a místy se stále objevují sněhové přeháňky. Teploty klesají až k minus osmi stupňům. Hlavní tahy jsou většinou holé a mokré po chemickém ošetření, místy ale mohou být zbytky sněhu, které kloužou. Všechny silnice jsou dnes ráno průjezdné a sjízdné, silničáři ale doporučují zvýšenou opatrnost.

Plně průjezdná je znovu i silnice třetí třídy z Mníšku přes Oldřichovské sedlo do Raspenavy, která byla od začátku ledna uzavřena pro kamiony nad šest tun. ČTK to řekl Petr Šén, ředitel společnosti Silnice LK, která má zimní údržbu krajských silnic v Libereckém kraji na starost. "Silnice se ale nesolí a kamiony tam často mají problémy," upozornil. Doporučovaná alternativní trasa vede po silnici 13 přes Frýdlant, ta se v zimě udržuje chemicky.

Pozor by si měli dát řidiči na Českolipsku, kde na silnici 268 mezi z Mimoně na Zákupy ráno havarovalo nákladní auto a další tři osobní vozy. Při nehodě nebyl nikdo zraněn, její vyšetřování tam ale komplikuje dopravu. Další nehoda se stala u Dubé, kde osobní auto havarovalo na zasněžené vozovce a skončilo mimo silnici. I tato nehoda se ale podle policie obešla bez zranění.

V Libereckém kraji je dnes zataženo a místy se objevují sněhové přeháňky, vítr fouká jen slabý. Teploty v kraji se pohybují od minus tří do minus osmi stupňů Celsia. Pod nulou by se měly podle meteorologů udržet teploty po celý den. Opatrní by měli být motoristé v horách, kde je na silnicích nižších tříd zledovatělá vrstva ujetého sněhu, v níž se mohou tvořit vyjeté koleje. Silnice hlavně v horských oblastech jsou navíc zúžené vysokými sněhovými mantinely, které ztěžují výhled.

Moravskoslezský kraj

Se zvýšenou opatrností jsou dnes sjízdné silnice v Moravskoslezském kraji. Hlavní tahy jsou mokré, na vedlejších silnicích je kašovitá vrstva sněhu po chemickém ošetření nebo ujetá vrstva sněhu krytá inertním posypem. ČTK to řekla mluvčí správy silnic Moravskoslezského kraje SImona Součková.

"Měli jsme v noci veškerou techniku i nasmlouvané radlice," řekla Součková. Sněžilo v celém kraji, nejvíce sněhu, až 20 centimetrů, podle mluvčí napadlo na novojičínské straně Beskyd. Mluvčí Ostravských komunikací Jiří Maléř uvedl, že i v krajském městě musely být v letošní zimě poprvé povolány posily z dodavatelských firem.

Od úterního večera až do odvolání je pro kamiony a nákladní vozy s přívěsem opět uzavřena silnice I/56 mezi Ostravicí a Bílou na Frýdecko-Místecku. Vede kolem přehrady Šance s pitnou vodou, takže se tam nesmí solit a těžká vozidla v kopcích mají problémy i při slabé sněhové vrstvě.

Olomoucký kraj

Olomoucký kraj dnes v noci opět zasáhlo husté sněžení. Od úterního rána v regionu napadlo až 15 centimetrů sněhu. Řidiči si proto ráno musí dát pozor na rozbředlý sníh, který pokrývá většinu silnic v kraji. Všechny silnice jsou zatím se zvýšenou opatrností sjízdné. Dálnice D35, kterou večer u Velkého Újezdu na Olomoucku zablokoval havarovaný kamion, je už průjezdná. Vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Sněžení v noci po krátké přestávce opět zasáhlo většinu území Olomouckého kraje. Dispečer přerovské správy silnic odhadl, že za posledních 24 hodin napadlo až 15 centimetrů sněhu. Správci silnic poslali v noci do terénu veškerou techniku. " Všechny silnice jsou se zvýšenou opatrností sjízdné, všude je ale sněhová kaše. Lepší situace je na silnicích první třídy, kde je větší provoz automobilů. Nyní už sněží jenom drobně," řekl ČTK dispečer přerovské správy silnic.

Patnáct centimetrů sněhu od úterního rána napadlo také v některých částech Prostějovska a Olomoucka, kde silnice ráno po nočním sněžení rovněž pokrývá sněhová kaše. "Všechnu techniku máme venku a plužíme. Děláme, co můžeme. Silnice jsou s opatrností sjízdné," uvedl dispečer prostějovské správy silnic.

Se sněhovou kaší musí ráno počítat také řidiči na Šumpersku a Jesenicku, kde sypače vyjely hlavně na silnice v okolí Zlatých Hor a Javorníku. "Na Zlatohorsku napadlo zhruba sedm centimetrů sněhu a na Javornicku dva centimetry sněhu. Naopak tady v Jeseníku máme jen slabý poprašek," řekl dispečer jesenické správy silnic.

Vydatné sněžení zasáhlo Olomoucký kraj v úterý ráno. Kvůli kluzkým vozovkám se v regionu stalo několik dopravních nehod. Kamiony havarovaly u Olomuce a poblíž Kokor na Přerovsku. Několik dopravních nehod bylo hlášeno i v Olomouci.

Pardubický kraj

V celém Pardubickém kraji dnes leží na silnicích nový sníh. Na větších komunikacích je většinou po solení rozbředlý, jinde vozovky pokrývá jeho uježděná vrstva. Všechny silnice jsou s opatrností sjízdné.

Zvolnit by měli řidiči na všech cestách v regionu. V okolí Vysokého Mýta se místy tvoří na menších silnicích sněhové jazyky. Vozovky mohou být také zledovatělé.

Dnes ráno bylo v Pardubickém kraji většinou zataženo, foukal slabý vítr. Někde se vyskytovaly sněhové přeháňky. Teploty se pohybovaly od minus sedmi do minus tří stupňů.

Středočeský kraj

Na většině území Středočeského kraje sněží. Sníh nebo sněhové přeháňky jsou hlášeny z dálnice D8, D11 i D4, z Pražského okruhu, Mělnicka, Kladenska, Rakovnicka, Mladoboleslavska, Nymburska, Benešovska, Berounska, Příbramska, Prahy-východ a Prahy-západ. Na D4 leží nová neošetřená vrstva sněhu. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic.

České dráhy hlásí problémy na trati Praha-Kolín, kde kvůli zavátým výhybkám v Kolíně nabírají vlaky až čtyřicetiminutová zpoždění. Komplikace se očekávají až do 10:30.

Nová vrstva sněhu leží také na některých silnicích první třídy na Mělnicku. Zbytky sněhu po pluhování jsou hlášené z dálnice D8, zbytky rozbředlého sněhu pak ze silnic prvních tříd na Kladensku, Rakovnicku, Mladoboleslavsku a Nymbursku. Nová vrstva sněhu leží také na silnicích nižších tříd na Mělnicku, Mladoboleslavsku a Praze-východ.

Sjízdné pouze se zvýšenou jsou silnice prvních tříd na Mladoboleslavsku, Nymbursku, Kladensku, Rakovnicku a Mělnicku a silnice nižších tříd v celém kraji.

Místy je podle silničářů snížená dohlednost vlivem srážek, a to například na dálnici D8 a na silnicích prvních tříd na Mladoboleslavsku, Nymbursku, Mělnicku, Rakovnicku, Kladensku Benešovsku, Berounsku či Příbramsku.

Teploty v kraji se ve středu ráno pohybují mezi minus šesti až minus dvěma stupni Celsia. Na většině území Středočeského kraje je zataženo a fouká slabý vítr. Pro střední Čechy není v platnosti žádná výstraha před nebezpečnými jevy.

Kraj Vysočina

Na Vysočině jsou chemicky ošetřované hlavní tahy mokré nebo s rozbředlým sněhem. Vozovky nižších tříd pokrývá ujetá vrstva sněhu. Sjízdné jsou s opatrností, řekl ČTK Tomáš Krejčí z dispečinku krajské správy a údržby. Oproti úterý, kdy v kraji místy hustě sněžilo a tvořily se sněhové jazyky, je podle něj dnes situace na silnicích podstatně lepší.

V noci sněžilo jen drobně, připadlo asi do centimetru sněhu a vítr se utišil. Silničáři obnovovali posyp a vyjelo všech 118 sypačů. Přes den bude technika pokračovat v čištění silnic nižších tříd.

K ránu byl na Vysočině i šestistupňový mráz. Přes den bude zataženo, místy ještě může slabě sněžit. Odpoledne a večer by podle předpovědi meteorologů mělo postupně od západu srážek ubývat. Nejvyšší odpolední teploty se budou držet mezi minus třemi stupni Celsia a nulou. Vát bude slabý vítr.

Zlínský kraj

Ve Zlínském kraji stále sněží, silnice jsou sjízdné jen se zvýšenou opatrností. Pokrývá je ujetá vrstva sněhu nebo rozbředlý sníh po chemickém ošetření, vyplývá z údajů Ředitelství silnic a dálnic ČR. Sněžení přináší komplikace v dopravě, některé úseky jsou sjízdné obtížně. Nesjízdné byly v úterý buchlovské hory, kde jsou problémy i nyní po ranním sněžení. Potíže mohou mít řidiči i v kopcích na Zlínsku.

"Ve dvě ráno se nám podařilo buchlovské hory zprůjezdnit, ale od 5:00 napadlo dalších asi pět centimetrů a problémy se opakují," řekl ČTK jednatel Správy a údržby silnic (SÚS) Slovácka Rostislav Buchtík.

Potíže mohou mít i řidiči na Zlínsku. "Stav silnic odpovídá tomu, že napadlo 25 centimetrů, všude je vrstva sněhu. Vše je sjízdné se zvýšenou opatrností. Problémy se ale opakovaně objevují prakticky na všech kopcích," popsal výrobní náměstek SÚS Zlínska David Polášek.

Na silnicích první třídy na Zlínsku, které udržuje společnost AVE CZ odpadové hospodářství, je podle dispečera Tomáše Kulhánka převážně rozbředlý sníh. "Podařilo se nám udržet vše sjízdné včetně kopce Sirákova, kde máme neustále sypač," uvedl Kulhánek.

AVE CZ udržuje i většinu silnic první třídy na Vsetínsku, kde napadlo přes noc od 15 do 30 centimetrů sněhu a ráno dalších asi deset centimetrů. "Všechna auta máme v terénu," řekl ČTK dispečer Dušan Solař. Nonstop službu mají i vozidla SÚS Valašska, která udržuje na Vsetínsku cesty druhé a třetí třídy i úsek silnice I/35. "Silně sněží od 5:00. Všechno je sjízdné, ale cesty jsou bílé. Kdo nemusí, neměl by vyjíždět," mínil jednatel SÚS Valašska Jaromír Kořistka.

Vozovky na Kroměřížsku, které jsou chemicky udržované, pokrývá sněhová kaše. "Na ostatních silnicích je zplužená ujetá vrstva sněhu a nebezpečná místa jsou posypaná inertem," přiblížil výrobní náměstek SÚS Kroměřížska Vladimír Ivan. Na Kroměřížsku podle něj od úterního odpoledne napadlo asi 20 centimetrů sněhu.

V kraji je zataženo a sněží. Teplota se ráno pohybovala od minus čtyř do minus dvou stupňů Celsia. Odpoledne podle meteorologů stoupne nejvýše na plus jeden stupeň Celsia. Podle předpovědi bude dnes v regionu po celý den trvale, místy občasně sněžit.

Sněžení by mělo doznívat v noci na čtvrtek, kdy se může objevit i déšť se sněhem. Ve čtvrtek bude mlhavo, mlhy mohou na horách i namrzat. Během dne bude navíc místy mrholit, ojediněle bude mrholení také namrzat. V noci teplota klesne na minus tři, při zmenšené oblačnosti až na minus osm stupňů, přes den stoupne nejvýše na plus tři stupně Celsia.