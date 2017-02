Praha - Přes 600 středočeských starostů, tedy více než polovina z celkového počtu, dnes přijelo do Kongresového centra Praha na setkání svolané Středočeským krajem. Tématem jsou zejména možnosti čerpání dotací. Obce mohou čerpat prostředky ze sedmi středočeských fondů, na něž z krajského rozpočtu půjde 410 milionů korun. Pozvaných bylo 1145 lidí, po zahájení jednání kolem 10:00 bylo podle mluvčího kraje Pavla Lochaře v sále přítomno 620 starostů.

"Je to dnes poprvé, co se starostové obcí setkávají v tomto formátu s vedením kraje," uvedla hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). Dodala, že podobné setkání nová koalice ANO, STAN, ODS a tří nezařazených zastupitelů nesvolává naposledy.

Starostu Králova Dvora na Berounsku Petra Vychodila (ODS) zajímá pohled nového vedení kraje na to, kolik peněz půjde na opravy rozbitých silnic nebo na rozšiřování kapacity škol a školek. ČTK řekl, že se mu nelíbí, že podporu dostávají projekty, které už získaly dotace z jiných zdrojů.

"Myslím si, že to je dobrý nápad, protože ta informovanost bude lepší," ocenil nápad nového vedení hejtmanství starosta Jinců na Příbramsku Josef Hála (KSČM). Vadí mu mimo jiné to, že městys přijde s novým systémem krajských dotací o část podpory. "Mění se toho dost, Jince mají přes 2000 obyvatel, nebude nárok o tisíc korun na občana," podotkl. Dříve byla tato hranice 5000 obyvatel. "Myslím si, že kraj by dotace měl směřovat spíš tam, kde potřebuje zařídit rozvoj, ne podle počtu obyvatel," míní Hála.

Podle hejtmanky platí to, že kraj bude přistupovat ke všem starostům stejně bez ohledu na jejich stranickou knížku. "Nesmí se stávat, že jedni se opalují na výsluní pozornosti vedení kraje, zatímco druzí leží bez povšimnutí ve stínu," uvedla. Hejtmanství podle ní také připraví aktualizaci programu rozvoje. "Při plánování a naplňování rozvojových aktivit budeme stoprocentně spolupracovat s vámi," přislíbila Pokorná Jermanová starostům na úvod setkání.