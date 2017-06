Zpěvák Karel Gott zahájil 7. června v Praze výstavní show o svém životě nazvanou Gott, My Life. Pořadatelé jako výstavní prostory zvolili loď, která kotví u náplavky na Výtoni a bude tam až do konce září.

Zpěvák Karel Gott zahájil 7. června v Praze výstavní show o svém životě nazvanou Gott, My Life. Pořadatelé jako výstavní prostory zvolili loď, která kotví u náplavky na Výtoni a bude tam až do konce září. ČTK/Krumphanzl Michal

Praha - Mnohanásobný Zlatý slavík Karel Gott dnes odpoledne na Rašínově nábřeží rozdal stovky podpisů svým fanouškům. Jeho autogramiáda se uskutečnila na lodi společnosti Bigmedia jako součást výstavy Gott, My Life, která na pražské náplavce mapuje šedesátiletou historii zpěvákova života a tvorby. Výstava na lodi potrvá do konce září.

Gott dorazil spolu se svou manželkou Ivanou na loď před čtvrtou hodinou, autogramiáda by měla skončit v 18:00. Při příjezdu na zpěváka už čekala početná fronta příznivců, kteří si přišli pro podpis. Vzhledem ke zdravotním komplikacím, kterým musel zpěvák v posledním roce čelit, je podle pořadatelů autogramiády možnost potkat zpěváka osobně ojedinělá.

Někteří z fanoušků si přinesli řadu různých předmětů, které chtěli podepsat, pořadatelé proto museli omezit počet autogramů na osobu na tři. Fanoušci se také museli před vchodem do kavárny, kde autogramiáda probíhala, podrobit bezpečnostní prohlídce.

Výstava Gott, My Life na náplavce potrvá do konce září. Návštěvníci mohou nahlédnout do tajných deníčků Gottových fanynek, zjistit, jaké jsou jeho oblíbené knihy, zavzpomínat na staré hity či si prohlédnout kostýmy z koncertů. "Vždycky jsem si přál výstavu v takovém duchu uspořádat. Expozici, která ukáže mým fanouškům souhrnný soubor artefaktů mapujících celou mou kariéru, jež provázela i jejich životy," uvedl Gott k výstavě. Výstava se po skončení přesune, zvažuje se její zapůjčení do Německa.

Loď na náplavce je pro návštěvníky otevřena denně, základní vstupné je přes týden 290 korun, o víkendech a svátcích 350 korun. Pořadatelé ale nabízejí různé slevy.