Krušovice (Rakovnicko) - Na Rakovnicku dnes začala stavba dalších úseků dálnice D6. Jde o úsek mezi Novým Strašecím a Řevničovem a obchvat Řevničova. Oba úseky by měly být hotové do srpna 2020, urychlí spojení na Německo. Investice Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) přesáhne 1,8 miliardy korun, část nákladů pokryje evropská dotace. Délka nového dálničního úseku bude zhruba deset kilometrů.

Nová část dálnice odvede dopravu od obydlených míst, kromě Řevničova se uleví také Krušovicím. Nynější silnice 6 vede přímo oběma obcemi. "Jsme rádi, že to konečně začne, protože o dálnici se tady mluví několik desetiletí," řekla dnes ČTK starostka Krušovic Markéta Fröhlichová. Obyvatelé obce například ráno komplikovaně odbočují ve směru na Rakovník, nebezpečné je přecházení vozovky také pro chodce.

Kompletní dostavba D6 z Prahy do Karlových Varů a Chebu je zásadní nejen pro Rakovnicko, ale i pro Karlovarský kraj. D6 má nyní 90 kilometrů, dnes začala výstavba dalších deseti a příprava 75 zbývajících pokračuje. "Hned začátkem příštího roku máme v plánu začít budovat obchvat obce Lubenec. Zbývajících osm dálničních úseků bychom chtěli zahájit během následujících pěti let," uvedl dnes generální ředitel ŘSD Jan Kroupa.

Sdružení firem postaví úsek mezi Novým Strašecím a Řevničovem zhruba za 750 milionů korun. Dalším navazujícím úsekem je obchvat Řevničova v hodnotě jedné miliardy korun.

Na aktuální stavby má navázat úsek kolem Krupé na Rakovnicku, na kterém začnou práce podle předpokladů v roce 2019. Ve stejném roce by se mohlo začít stavět i na dalších dvou chybějících úsecích D6 ve Středočeském kraji, u Hořesedel a Hořoviček.

I kvůli nedostatečné dopravní dostupnosti do Prahy se lidé nestěhují na Rakovnicko v takové míře jako do ostatních okresů Středočeského kraje. Okres je dlouhodobě nejméně lidnatým okresem Středočeského kraje, meziročně zde od letošního ledna do září přibylo 33 obyvatel, nejméně ze všech středočeských okresů. Dostupnost dálnice v regionu je důležitá i pro případné investory.