Prostřední Bečva (Vsetínsko) - Sochy z ledu nyní vytvářejí sochaři na Pustevnách v Beskydech. Jejich výtvory uvidí lidé poprvé v sobotu, kdy začne festival ledových soch, který potrvá do 21. ledna. V prvním stanu vznikají sochy zvířat z doby ledové. Je zde zapadlý mamut, kterého budou lovci mordovat, nosorožec ve stadiu rozkladu, na něm hoduje šavlozubý tygr, také je zde pravěký medvěd, řekl ČTK umělecký řezbář Jan Paďour, který je garantem akce.

Šest řezbářů z Česka a Slovenska má k dispozici 35 tun ledu v podobě 500 ledových kostek vyrobených v opavských mrazírnách. "Přípravy trvaly tři měsíce, led jsme začali mrazit už v září," řekla dnes ČTK zástupkyně pořadatelů Dita Korčák Hrtusová. Řezbáři na sochách pracují od úterý.

Práce s ledem podle Paďoura nijak náročná není. "Samotné sochání je rychlejší než se dřevem, je to poměrně zábavná práce. Co je na tom nejtěžší, je vyskládat to množství ledu do kopyta, ze kterého se teprve začne vyřezávat. To je pořádná fuška, jedna kostka váží asi 60 kilo," uvedl Paďour. Některé sochy jsou přitom vysoké až tři metry. Ledové kostky se také musí nejdříve opracovat, aby na sebe pasovaly.

Pracovní postup je oproti dřevu jiný. Pokud sochy nejsou prosvícené, nebo nemají tmavé pozadí, příliš nevynikají. "Pracuje se s tím trošku jinak než se dřevem, musíte myslet na to, že děláte led," uvedl Paďour, podle kterého musí tvůrce od ledové sochy často odstupovat a vnímat ji jako divák. "Aby byla silueta dokonalá. Jde hodně o siluetu, detail se v ledu ztrácí," uvedl.

Sochaři se při práci s ledem musí také přizpůsobit počasí, například dnes na Pustevnách bylo nad nulou a nebylo možné dělat různé převisy. Autoři se podle Paďoura snaží vytvářet velké a zajímavé věci. "Vždy jde ale o příběh. Nechceme dělat statickou věc, vždy by to mělo mít duši nebo vyprávět příběh," uvedl.

Samotná práce s ledem podle něj příliš náročná není, méně komfortní jsou okolnosti. "Každý den končíme promočení. Důležité je mít druhý den oblečení suché. Při práci nám zima není, to se zahřejeme. Náročné je to v zázemí, aby do druhého dne uschly věci a boty, největší zima je od nohou," uvedl Paďour.

Návštěvníci uvidí o víkendu sochy z doby ledové, příští víkend by měly být k vidění další sochy ve druhém stanu. O víkendech bude připraven doprovodný program pro děti i dospělé, lezecká stěna pro děti či fotostěna.