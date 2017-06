Na Pustevnách na Vsetínsku se začal stavět nový Libušín. Na místě vyhořelé chaty, kterou navrhl slovenský architekt Dušan Jurkovič, stojí již nový základ a několik trámů. Hrubá stavba obnoveného Libušína by měla stát do konce letošního roku. Snímek je z 16. června.

Pustevny (Vsetínsko) - Na Pustevnách v Beskydech se začal stavět nový Libušín. Na místě vyhořelé chaty, kterou navrhl slovenský architekt Dušan Jurkovič, stojí již nový základ a několik trámů. Hrubá stavba obnoveného Libušína by měla stát do konce letošního roku, řekl dnes novinářům Jindřich Ondruš, ředitel Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, které Libušín spravuje.

Původní Libušín, který sloužil jako restaurace a patřil k symbolům beskydských Pusteven, byl postaven v roce 1899. Objekt před třemi lety vyhořel. "Zahajujeme nejdůležitější etapu obnovy Libušína, to znamená výstavbu roubení. Od této chvíle bude stavba viditelně růst nahoru," uvedl Ondruš.

Dřevo určené pro opětovné postavení Libušína bylo vytěženo v zimě, téměř tisíc kubíků dřeva věnovaly Lesy ČR. "V současné době je vytěženo asi 660 kubíků, zbývající část budeme těžit na podzim, to bude použito na zbývající části stavby. Dřevo rostlo v lesích, které jsou v nejbližším okolí, rostlo zhruba sto let, pečovaly o ně generace lesníků," uvedl obchodní ředitel Lesů ČR Radovan Srba. Vojenské lesy a statky ČR zajistily zdarma vytěžení a svoz dřeva.

Dřevo se zpracovávalo podle tradičních postupů. Následně se chystala konstrukce objektu v hale v nedaleké Bystřičce na Vsetínsku. Použity budou stovky nových trámů, asi 20 procent objektu budou tvořit trámy původního Libušína, které se podařilo zachránit a které byly použitelné.

Roubení v těchto dnech začalo v nejstarší části objektu zvané Parmova krčma. Obvodová konstrukce by měla být hotová na konci letních prázdnin. Následně bude odstraněna kovová konstrukce, která celý Libušín po vyhoření chránila před nepřízní počasí. "Poté se usadí stropní trámy, pak se na to nasadí konstrukce krovu, ten bude zakryt a na stropní konstrukci se dá provizorní zatížení," řekl ČTK hlavní stavbyvedoucí Jaroslav Blažek. Trámy budou poté až do jara sesychat a dosedávat. Následovat bude stavba věže Libušína a dokončení střechy.

"Dělají se také další práce, vyrábí se vnější okna a dveře, repase některých původních oken, které se dají zachránit. Ve výrobě jsou další prvky, které se budou postupně zabudovávat do stavby," řekl Blažek.

Podle jeho slov se původně očekávalo, že původní trámy budou moci být použity ve větším měřítku. "Ale při rozložení na jednotlivé kusy se ukázalo, že jsou napadeny i ve svých spojích. Všechny trámy, které bylo možné zachránit a zpracovat, jsou tady," řekl Blažek, podle kterého se použily i zdravé části dlouhých trámů. Část původních trámů bude také vystavena v muzeu, stejně jako vstupní štít, který se podařilo zachránit, ale již se nedal do obnovené stavby použít.

Chata by měla opět začít sloužit na podzim 2019. Obnova by měla celkově vyjít na 100 milionů korun. Přispěli na to také lidé, do sbírky poslali asi deset milionů korun. Spolu s penězi od krajů, firem a dalších příspěvků či věcných darů se vybralo asi 16 milionů korun. Další peníze získá muzeum od pojišťovny a svého zřizovatele, ministerstva kultury.