Praha - Veterináři potvrdili ptačí chřipku u uhynulé labutě patřící liberecké zoo. Byla v těsné blízkosti zahrady spolu s dalšími osmi ptáky. Ty dnes utratili, řekl ČTK za Státní veterinární správu (SVS) Petr Majer. Jde tak o třetí ohnisko choroby v Libereckém kraji a o 27. ohnisko nemoci v Česku. Poprvé se nemoc objevila u ptáků v české zoologické zahradě. Veterináři potvrdili první ohnisko ptačí chřipky také v Královéhradeckém kraji. Jde o malochov ve Žďáru nad Orlicí na Rychnovsku. Šedesát ptáků v něm bylo dnes dopoledne utraceno.

Státní veterinární správa ve spolupráci s personálem zoo zpřísňuje dohled nad zdravotním stavem ostatních ptáků v zoo, uvedl Majer. Zoologická zahrada zůstává pro veřejnost otevřena, řekl ČTK krajský ředitel veterinární správy Roman Šebesta. Voliéry se zatím přikrývat nebudou.

"Labuť byla umístěna spolu s dalšími čtyřmi labutěmi a čtyřmi husami v uzavřené izolaci mimo areál zoologické zahrady. V podvečerních hodinách byli zbývající ptáci v ohnisku v souladu s platnou legislativou utraceni," uvedl Majer.

"Tím, že izolační stáj je dokonale oddělena od ostatních ptáků v zoo i od ostatních ptáků v izolační stáji, tak se to (utrácení) bude týkat jen těch osmi kusů," řekl Šebesta.

Jako u ostatních ohnisek bude opět stanoveno tříkilometrové ochranné a desetikilometrové dozorové pásmo. Situaci budou veterináři v následujících dnech sledovat, možná přijmou i další opatření.

Odborníci z liberecké zoo již před několika dny přesunuli ze tří venkovních míst do vnitřních prostor druhy, které jsou k ptačí chřipce náchylné. Venku ve voliérách zůstávají jen dravci, sovy a bažanti.

Zoo už učinila některá opatření po nahlášení prvního případu ptačí chřipky v Libereckém kraji, kdy veterináři museli usmrtit 57 opeřenců v malochovu v Turnově na Semilsku.

Zatím nebyl zaznamenán přenos viru H5N8 na člověka. Ptačí chřipka se v ČR objevila na začátku letošního roku zhruba po deseti letech.

Ohnisko ptačí chřipky je už i v Královéhradeckém kraji

Veterináři potvrdili první ohnisko ptačí chřipky v Královéhradeckém kraji. Jde o malochov ve Žďáru nad Orlicí na Rychnovsku. Šedesát ptáků v něm bylo dnes dopoledne utraceno. ČTK to dnes řekl zástupce mluvčího Státní veterinární správy Petr Majer. Nemoc byla v kraji potvrzena už dříve, šlo ale o výskyt u volně žijících uhynulých ptáků v oblasti Náchoda nebo Hradce Králové. V celé zemi je tak 26 ohnisek, u volně žijících ptáků byla potvrzena v 11 krajích u 49 ptáků.

"Chovatel nahlásil úhyn tří hus," řekl Majer. V chovu jsou kromě hus i slepice a kachny.

Veterináři dnes vyhlásili kolem ohniska ochranné pásmo na území šesti katastrů, v 31 katastrech pásmo dozoru, které zasáhne i do Pardubického kraje. "Komerční velkochovy se v něm nevyskytují," řekl ČTK ředitel Krajské veterinární správy pro Královéhradecký kraj Aleš Hantsch.

Nemoc je ve více než 20 evropských zemích. Ohnisek je v Evropě skoro 670, postiženy jsou hlavně komerční chovy vodní drůbeže. Nejvíce ohnisek je v Maďarsku s více než 230 místy. Následuje Francie, kde je 213 ohnisek, a Bulharsko s 63 ohnisky. Nemoc se nevyhnula ani sousednímu Německu (52 ohnisek) a Polsku (43).

"Výskyt nákazy v chovu neznamená ekonomickou škodu pouze pro zasaženého chovatele, je zároveň nebezpečím pro chovy v okolí, a to jak pro malochovatele, tak pro komerční chovy. Nepříznivá nákazová situace může vést k omezením obchodu s drůbežím masem z daného regionu, potažmo celé republiky," dodal Majer.

Drůbež by se měla chovat v uzavřených prostorách, neměla by se dostat do styku s volně žijícím ptactvem. "U chovů, kde není možné zajistit umístění v uzavřeném objektu, je nutné přijmout opatření, která minimalizují rizika kontaminace vody, krmiva a podestýlky trusem volně žijících ptáků - například umístit vodu a krmivo pod přístřešek, zabránit jim v pohybu na vodních plochách, kde jsou volně žijící ptáci. Dalším možným opatřením je zasíťování výběhů," upozorňují veterináři.

Pět labutí v Karlovarském kraji zabila ptačí chřipka

Pět labutí, které v uplynulých dnech uhynuly na třech místech Karlovarského kraje, zabila ptačí chřipka. Potvrdila to Krajská veterinární správa Karlovarského kraje. Chovatelé drůbeže nebo jiného ptactva by měli přijmout bezpečnostní opatření a zvířata nepouštět do volného výběhu, uvedla dnes v tiskové zprávě mluvčí karlovarského krajského úřadu Veronika Severová.

Labutě nakažené ptačí chřipkou zajistili veterináři na nábřeží Loděnice v Karlových Varech a v Chebu pod Americkým mostem a u nádrže Skalka. Šlo o volně žijící ptactvo, podle veterinářů ptáci zahynuli kvůli viru H5N8. "Krajská veterinární správa již kontaktovala všechny obce, jež mají v případě výskytu ptačí chřipky povinnost uhynulé ptactvo zlikvidovat," doplnila Severová.

Povinnost obcí likvidovat uhynulé kusy ptactva připomněl i mluvčí karlovarských hasičů Martin Kasal. Dosud totiž hlášení o nálezu uhynulých ptáků přijímali na tísňové lince hasiči. "Pokud nyní někdo nalezne uhynulého ptáka ve volné přírodě, měl by to nahlásit místně příslušné obci, která se postará o sběr a likvidaci. V případě, že by se jednalo o místo těžko dostupné, kdy na sběr bude nutné použít zvláštní vybavení, jako jsou čluny či suché obleky, budou hasiči nadále se sběrem uhynulého ptactva pomáhat," uvedl Kasal.

Od začátku roku hasiči vyjížděli ve čtrnácti případech k hlášenému sběru uhynulých ptáků. Šlo o kachny, volavky či labutě. Velkochovů drůbeže a ptactva je v Karlovarském kraji několik, přičemž k největším patří velkochov v Plesné. Podle hejtmanky Jany Vildumetzové (ANO) kraj situaci ohledně výskytu ptačí chřipky ve spolupráci s veterináři a hasiči bedlivě monitoruje. "V této souvislosti bych chtěla uklidnit obyvatele, že nemusí mít obavy z případné nákazy. Doposud nebyl zaznamenán přenos viru H5 na člověka," připomněla Vildumetzová.