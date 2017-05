Praha -Na funkci předsedy Fotbalové asociace ČR podali kandidaturu bývalý generální sekretář Petr Fousek, šéf společnosti Ondrášovka Libor Duba a šéf marketingové firmy STES Martin Malík. Původně byla oznámena i kandidatura místopředsedy komise rozhodčích Petra Mlsny, který ji však vzápětí stáhl a bude se ucházet jen o post místopředsedy. FAČR vyzvaly ministryně školství Kateřina Valachová a Národní rada pro sport vyzvaly k předložení podrobné zprávy o vnitřním financování. Ta chce ji předložit zřejmě v úterý 16. května.

Záznam TK FAČR k situaci kolem dotací a volbě předsedy

Současný místopředseda asociace Roman Berbr se rozhodl nekandidovat, přestože obdržel 21 kandidátek. Nechce jitřit emoce, protože vnímá, že je kontroverzní osobou, a chce zklidnit fotbalové prostředí.

Oficiální kandidaturu už dříve podal současný předseda Miroslav Pelta, který je momentálně ve vazbě kvůli obvinění ze zneužití dotací z ministerstva školství. Asociace ho proto vyzvala k tomu, aby svou kandidaturu stáhl. Pelta s tím podle Berbra souhlasí a očekává se, že jeho stažení kandidatury dorazí ještě dnes před půlnoční uzávěrkou přihlášek.

"Pan (Peltův právní zástupce Bronislav) Šerák by měl dnes přivést stažení Miroslava Pelty z funkce předsedy. Takový byl náš pokyn a Mirek s tím ve středu souhlasil," řekl Berbr na dnešní tiskové konferenci.

Pelta skutečně ve vazbě stažení kandidatury podepsal. "Mohu potvrdit, že v Brně Miroslav Pelta podepsal stažení své kandidatury na předsedu FAČR. Diskutovali jsme kromě toho i průběh vyšetřování, a zvažujeme, že bychom podali trestní oznámení na úniky ze živých spisů," řekl Peltův právník Bronislav Šerák pro iSport.cz. Následně to potvrdil i ČTK. "Vezu to z Brna. Mám to v autě," sdělil Šerák. Peůtův zdravotní stav, kvůli němuž byl do Brna převezen z Prahy, nechtěl komentovat.

"V tuto chvíli jsou stoprocentními kandidáty, kteří to tu mají položené: Libor Duba, Petr Fousek, Martin Malík a Petr Mlsna," dodal Berbr. Mlsna však krátce nato kandidaturu stáhl.

Do půlnoci se ještě mohou objevit další kandidáti. Oficiální seznam přihlášek zveřejní FAČR v pondělí.

Berbr se definitivně rozhodl nekandidovat dnes po schůzce s majitelem Sparty Danielem Křetínským. "Bylo to vstřícné a racionální jednání z obou stran. Variant je stále mnoho a teprve přijde čas na jednání, jak vše dopadne. Tato schůzka však měla velký vliv na mé rozhodování," připustil Berbr.

Kandidaturu podal Berbr na post místopředsedy, který vykonává poslední čtyři roky. Zároveň ale nevyloučil, že by se mohl stáhnout z vedení úplně. "Varianty jsou různé," dodal.

Situací na FAČR, která je spolu s Peltou obviněna jako právnická osoba, se kromě Křetínského zabývají i ostatní majitelé ligových klubů, kteří měli ve středu společnou schůzku. Na ní se shodli, že se pokusí s Berbrem, který má velký vliv v neprofesionálním fotbale, dohodnout na společném kandidátovi.

"Profesionální fotbal to vnímá ze své pozice a já vnímám jejich argumentaci Jsem připraven s nimi racionálně jednat o všem možném. Ale musí to být jednání. Já občas říkám nesmysly, jako že se domluvím i s Kajínkem, ale s nimi se myslím domluvím. Můj odhad však je, že do finální volby předsedy půjde více jmen než jen jedno," dodal Berbr.

Předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík však ihned po tiskové konferenci, kterou sledoval z Číny, kam odletěl spolu s prezidentem Milošem Zemanem, uvedl, že bude trvat na stažení Berbra z vedení asociace.

"Slavia Praha nebude součástí žádného řešení, ve kterém bude pan Berbr členem vedení FAČR. Zbytek TK raději nekomentujeme. Fotbal není mafie," napsal Tvrdík na twitteru.

FAČR má předložit národní radě pro sport zprávu o financování

Ministryně školství Kateřina Valachová a Národní rada pro sport vyzvaly Fotbalovou asociaci ČR k předložení podrobné zprávy o vnitřním financování. Teprve po prostudování tohoto dokumentu se bude řešit další postup financování fotbalu poté, co FAČR a její předseda Miroslav Pelta byli obviněni ze zneužívání dotací. Asociace se ihned pustila do vypracování analýzy a chce ji předložit zřejmě v úterý 16. května.

"Vyslechli jsme zástupce fotbalové asociace, kteří podali své vysvětlení aktuální situace. Rada je vyzvala, aby asociace bezodkladně předložila podrobnou zprávu o vnitřním financování," řekla Valachová na dnešní tiskové konferenci po zasedání rady. "Do té doby, než tuto zprávu prozkoumáme, nebudeme postupovat dál v otázce, jak bude FAČR financována," dodala.

Ostatním sportovním svazům by do června měla doputovat záloha ve výši 50 procent loňských dotací, než nově složené komise dotační programy prověří.

Fotbalové vedení se původně chystalo na vyjádření rady reagovat tiskovou konferencí, tu ale následně zrušilo, jelikož rada nepřišla s jasným rozhodnutím. Asociace však ujistila, že analýzu financování dodá co nejrychleji.

"V tuto chvíli podle žádosti Národní rady pro sport začíná asociace vypracovávat finanční analýzu svého vnitřního hospodaření. Tuto analýzu chce předložit MŠMT v termínu kolem úterý 16. května a zároveň k tomu chce předložit právní stanovisko k celé záležitosti," řekl tiskový mluvčí FAČR Michal Jurman.

Ministryně už v úterý naznačila, že vzhledem k tomu, že je FAČR obviněna jako právnická osoba, bude mít problém přijímat dotace. A nebude možné garantovat, že jí finanční prostředky poplynou. Asociace na to reagovala, že by šlo o likvidační rozhodnutí.

"Je to dost velký problém. Nejde o peníze, které by se tady prožraly, když to řeknu lidově. To jsou peníze, které slouží klubům na provoz, nájmy, elektřinu, aby byla zabezpečena činnost klubů na nejnižší úrovni," řekl místopředseda FAČR Zdeněk Zlámal, který dnes asociaci zastupoval na národní radě. "Ze dvou třetin byli členové národní rady pozitivně naladěni na naší stranu a podporují nás. Jsou si vědomi, co by se mohlo stát, kdyby se úplně zastavilo financování asociace. Pro nás by momentálně bylo nejlepší, kdyby bylo zastaveno obvinění vůči FAČR," dodal.

"Jsou tu projekty jako krajské akademie a další. A když do tří až čtyř měsíců nebudeme mít jasný plán financování, tak budeme muset výdaje výrazně omezit a spoustu projektů zrušit, snížit stavy na asociaci a podřídit se tomu, abychom přežili," připustil Zlámal. "Neříkám, že neseženeme prostředky od bank, i profesionální fotbal nám nabídl pomoc, jedná se i s UEFA, ale pokud by to mělo trvat delší dobu, než se to stabilizuje, tak nejsme schopni to udržet v tomto směru," dodal.

FAČR v nedávném prohlášení uvedla, že loni hospodařila s vyrovnaným rozpočtem 949 milionů korun, na letošní rok má plánovaný vyrovnaný rozpočet ve výši 968 milionů. Z toho mělo být 632 milionů korun právě z dotací ministerstva školství.

Fotbalová asociace je stíhána spolu s Peltou, náměstkyní ministryně školství Simonou Kratochvílovou a bývalým šéfem ministerského odboru Zdeňkem Břízou kvůli zneužití pravomocí úřední osoby, sjednání výhody při zadání veřejné zakázky a porušení povinnosti při správě cizího majetku. Asociace jakékoliv provinění odmítá.

Podle informací médií Pelta zneužíval zejména investiční program, když se s Kratochvílovou domlouval, které projekty získají dotace, a tím si upevňoval svou moc. Tento program byl zrušen. O novém bude rozhodovat nová komise. Vyhlášen má být v nejbližší době.

Zrušení programu je komplikací i vzhledem k probíhajícímu mistrovství Evropy fotbalistek do 17 let v západních Čechách. Stadiony v Přešticích a Domažlicích totiž kvůli tomu prošly rekonstrukcí, kterou měl částečně hradit právě zrušený investiční dotační program.

"Nemáme v Česku stadion s kapacitou nad 600 lidí jinde než u profesionálních klubů. Proto jsme se dohodli na rekonstrukci těchto dvou stadionů. První část byla vyplacena firmám loni, druhá část tam nyní visí. Na jednom je to 15 a na druhém 19 milionů. Samozřejmě je to problém jak vůči UEFA, tak i jednotám a klubům, kde jsme to postavili. To je část, která by se měla z dotací uvolnit, protože ty firmy kvůli tomu krachují," prohlásil druhý místopředseda FAČR Roman Berbr.

Valachová dnes naznačila, že významné sportovní akce bude řešit co nejrychleji, aby neutrpěla mezinárodní prestiž.