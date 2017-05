Praha - Na pražském veletrhu Svět knihy, který byl zahájen na holešovickém Výstavišti, byla udělena první ocenění. Nakladatelství Vyšehrad vyhlásilo výroční ceny za rok 2016 a Jitka Molavcová zastupující vnučku Jana Wericha Zdenu Kvapilovou převzala Diamantovou desku Supraphonu za 3,6 milionu prodaných nosičů s Werichovým hlasem. Vítězkou 30. ročníku Ceny Jiřího Ortena se stala prozaička Zuzana Kultánová za temnou novelu Augustin Zimmermann.

Čtyřdenní Svět knihy představuje knižní novinky tuzemských nakladatelů i české a zahraniční spisovatele. V rámci jeho 23. ročníku se lidé budou moci setkat se spisovateli také v nové vzducholodi Gulliver v nedalekém centru DOX. Hlavní téma veletrhu je Genius loci v literatuře.

Branami veletrhu od rána prošly stovky lidí. Svět knihy každoročně navštěvuje až 40.000 milovníků literatury.

Dnešní program dal poměrně velký prostor audioknihám. Například se uskutečnila beseda o specifikách audioknižní publicistiky se zaměřením na recenze. Pořadatelé také představili nový formát audioknih kombinujícího výhody on-line distribuce s možnostmi fyzického prodeje.

Nakladatelství Vyšehrad na veletrhu udělilo výroční ceny za rok 2016 Jindřichu Manďákovi za překlad knihy John Hart: Tíha nenávisti, Renátě Fučíkové za výtvarné zpracování knihy Shakespeare, Marii Ryantové za původní práci Polyxena z Lobkovic a Jaroslavu Vrbenskému za dlouholetý přínos pro nakladatelství a za vedení ediční řady Základní teologická témata.

Předání Diamantové desky Supraphonu za nahrávky Jana Wericha se zúčastnili Ondřej Suchý, Jiří Borovička, Frantrišek Cinger a Gabriel Gössel, kteří se o zveřejnění jeho díla zasloužili. "Jsem šťastný, že jsme mohl žít ve stejném, století jako Jan Werich," prohlásil v zaplněném Sále audioknih Suchý.

Za období posledních desetiletí vydal Supraphon ze svého archivu, doplněno některými unikáty i z archivu Českého rozhlasu, přes dvě desítky titulů čítajících 64 CD. Diamantovou desku za 3,6 milionu prodaných nosičů s Werichovým hlasem převzala herečka divadla Semafor Molavcová zastupující vnučku Wericha známou pod jménem Fanča "Werich je moje celoživotní láska, tenhle poklad zub času nezkazí," prohlásila Molavcová, která v současné době s Jiřím Suchým vystupuje v představení divadla Semafor s názvem Začalo to vestpocketkou.

Své stánky dnes na veletrhu otevřelo na čtyři stovky vystavovatelů z třicítky zemí. Spisovatelé a literární vědci přijedou z devíti měst, která mají titul Kreativní město literatury UNESCO, stejně jako Praha. K nejznámějším hostům letošního festivalu patří irský spisovatel John Boyne, izraelský autor knih pro dospělé i pro děti Uri Orlev, polský novinář a spisovatel Mariusz Szczygiel nebo ve Švýcarsku žijící spisovatelka Corinne Hofmannová, autorka bestselleru Bílá masajka.

Laureátkou Ceny Jiřího Ortena se stala Zuzana Kultánová

Vítězkou 30. ročníku Ceny Jiřího Ortena se stala prozaička Zuzana Kultánová za temnou novelu Augustin Zimmermann. Svaz českých knihkupců a nakladatelů vyhlásil laureátku na slavnostním podvečeru v rámci knižního veletrhu Svět knihy Praha. Na cenu byli dále nominováni mladí autoři Dominik Melichar za básnickou sbírku Schýlené tělo a Jan Nemček za sbírku básní s názvem Proluka.

Porota Kultánovou ocenila za "sugestivní, literárně neodvozený obraz Prahy 2. poloviny 19. století a několika tragických osudů v ní". Součástí ceny je šek na 50.000 korun. Předsedou odborné poroty byl Josef Chuchma. Publikaci vydalo nakladatelství Kniha Zlín.

Augustin Zimmermann, hlavní protagonista novely, představuje až archetypální model nešťastného člověka. Zatímco svět kolem něj prodělává prudké změny průmyslové revoluce, produkuje a prosperuje, jeho rodina se potýká s existenční krizí, jež se v důsledku jeho alkoholismu a bezútěšného pokusu uspět v novém světě stále zhoršuje. Augustinova nevyjasněná minulost, podivný neklid a lstivá povaha vrhnou temný stín na celou rodinu, která zabředává do stále větší beznaděje a propadá se hlouběji na společenské dno, odkud není cesta zpět. Děj tragicky vyvrcholí v tehdejším vyhoštěném pražském Josefově, místě bídy, jež byl po staletí uzavřeným židovským ghettem.

"V tvorbě je pro mě nejzajímavější člověk sám ve své složitosti a často osamělosti. Myslím, člověk je to, co by mělo stát ve středu literatury. Člověk a jeho osobní úděl je to, co mě zajímá a nepřestává fascinovat. Důležitým aspektem, s nímž se snažím pracovat, je jazyk. Je to pro mě nekonečný, a přitom omezený nástroj dorozumívání a popisování stavu světa a člověka. Věřím, že slovo má nekonečnou moc i bezmoc. Pokud mnou má pohnout literární dílo, musí se mnou pohnout jazyk, jímž je napsáno. Velkou inspiraci nacházím v poezii, a to konkrétně v české poezii, kterou mám velmi ráda," uvedla Kultánová.

Rodačka z Uherského Brodu vystudovala bohemistiku na Ostravské univerzitě a v současné době žije a pracuje v Praze. Vedle svého civilního zaměstnání působí také jako literární publicistka a kritička.

Cena Jiřího Ortena je určena autorovi prozaického či básnického díla napsaného v českém jazyce, kterému v době vydání díla není více než 30 let. Ocenění se uděluje od roku 1987, od roku 2009 jej organizuje Svaz českých knihkupců a nakladatelů.