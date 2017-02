Na veletrhu Dřevostavba v pražských Holešovicích se představila 2. února nejvyšší dřevostavba v Česku. Má čtyři podlaží a měří 13,108 metru. Postavena byla pro účely veletrhu, další využití mít nebude. ČTK to sdělila Petra Hermelová, mluvčí společnosti Prodesi/Domesi, která celý koncept připravila.

Na veletrhu Dřevostavba v pražských Holešovicích se představila 2. února nejvyšší dřevostavba v Česku. Má čtyři podlaží a měří 13,108 metru. Postavena byla pro účely veletrhu, další využití mít nebude. ČTK to sdělila Petra Hermelová, mluvčí společnosti Prodesi/Domesi, která celý koncept připravila. ČTK/Vondrouš Roman

Praha - Na veletrhu v pražských Holešovicích se představuje nejvyšší dřevostavba v Česku. Má čtyři podlaží a měří 13,108 metru. Postavena byla pro účely veletrhu, další využití mít nebude. ČTK to sdělila Petra Hermelová, mluvčí společnosti Prodesi/Domesi, která celý koncept připravila. Veletrh Dřevostavba se koná ode dneška do neděle.

"Postavena byla kvůli tomu, abychom předvedli, že i takovéto vícepodlažní dřevostavby lze v Česku postavit," uvedla Hermelová. Každé podlaží je podle ní využito k jiným účelům. V prvním je kavárna, ve druhém kancelář, ve třetím byt a ve čtvrtém hotelový pokoj, včetně vybavení. Plocha každé místosti je zhruba 30 metrů čtverečních.

Výška dřevostaveb je v Česku zákonem limitována 12 metry, počítáno od prvního podlaží po podlahu posledního podlaží. Například v Austrálii je to podle Hermelové zhruba dvakrát více.

Podíl dokončených dřevostaveb na celkovém počtu nových rodinných domů v Česku v roce 2015 meziročně vzrostl téměř o čtyři procentní body na 13,4 procenta. Bylo jich 1791, proti roku 1998, od kdy jsou údaje o dřevostavbách evidovány, to bylo téměř 15krát více. Čísla za loňský rok ještě nejsou k dispozici. Předseda Asociace dodavatelů montovaných domů Vratislav Blaha odhaduje, že se počet nových dřevostaveb meziročně zvýšil o sedm až deset procent.

Z osmi evropských zemí, ze kterých jsou údaje o dokončených dřevostavbách z roku 2015 k dispozici, mělo největší podíl Švédsko, a to 90 procent. V Rakousku to byla zhruba třetina, absolutní počet byl v porovnání s ČR asi třikrát vyšší. V Německu to bylo 17 procent, na Slovensku deset procent. Nejméně v Bulharsku, 3,5 procenta.