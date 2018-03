Praha - Především kritické pohledy na iniciativu proti sexuálnímu obtěžování MeToo zazněly na dnešním sympoziu, které se na téma právních aspektů kampaně MeToo konalo v pražské Univerzitě Karlově. Právníci, sociologové či psychologové v souvislosti s iniciativou zmínili lynčování či marketing. Sympozium, pořádané v rámci projektu Stálé konference českého práva, na místě kritizovala skupina bývalých a současných studentů, kterým vadilo například názorové složení diskutujících.

Studenti a absolventi na facebooku kritizovali, že sympozium se prezentuje jako názorově neutrální, ale ze seznamu vystupujících je zřejmé, že jde jen o představitele kritiků kampaně MeToo. Mezi účastníky také postrádali akademiky, kteří se problematice práva, diskriminace a genderu dlouhodobě věnují. Osobně před sídlem Univerzity Karlovy v pražském Karolinu upozorňovali na to, že mezi vystupujícími nebyly přiměřeně zastoupeny ženy.

Místopředseda Nejvyššího soudu Roman Fiala na úvod programu řekl, že ponižování není jen záležitostí vztahů mezi muži a ženami, připomněl zkušenosti z vojenské služby. Za podstatný označil dialog. "Měli bychom se bavit s těmi, kdo mají jiný názor, ponižování je jedním z témat, které by mělo být rozebíráno ze všech pohledů," uvedl. Všechny činy je však podle něj z právního hlediska nutné posuzovat v čase, místě a kontextu, ve kterém se odehrávají.

Soudce pražského městského soudu Ladislav Hejtmánek varoval před lynčováním na sociálních sítích. Pohnutkou nynějších oznámení o sexuálním obtěžování podle něj bývá hlavně pomsta, která plodí pomstu další. "Pokud v současné době něco takového připomenu, a to v takové intenzitě, že někoho příslušnou nálepkou veřejně označím a zaštítím se sociální skupinou, tedy davem, čímž ho zároveň vydám k rozsudku tomuto davu - k lynči, tak ať mi nikdo netvrdí, že to z psychologického hlediska dělám pro svůj nějaký osobní dobrý pocit," uvedl.

Někdejší šéf diplomacie Cyril Svoboda (KDU-ČSL) řekl, že MeToo je jen o tom být "in". "Říct: 'Já jsem také atraktivní, také o mě byl zájem'," uvedl. "Já chci, abychom byli stateční a byli 'out' a nenechali se vláčet," dodal. Advokát Tomáš Sokol řekl, že MeToo je na jednu stranu hysterií, na druhou však zdůraznil, že problém fakticky existuje.

Také místopředseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS) varoval před kampaněmi. "Musíme bojovat s korektností, ale ve vší slušnosti," uvedl. Sexuální násilí podle něj každý odsoudí. "Ale to neznamená, že se nemůžeme k ženám chovat galantně, flirtovat s nimi, bavit se s nimi. Ony se s tím většinou, až na výjimky, kterých se to MeToo většinou netýká, dokážou vypořádat," řekl.

Bývalá lyžařka a olympijská vítězka z Turína Kateřina Neumannová hovořila o sexuálním obtěžování na sportovních akcích. "Každá žena, včetně sportovkyň, by si měla umět vytvořit osobní prostor. Jak si ho nastaví, je na ní, měla by si ho i umět chránit. Ale to, že byl porušen, nevzpomínejme si na to po deseti letech a více," uvedla.

Na sympoziu vystoupili také například bývalá ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová, předseda pražského městského soudu Libor Vávra, někdejší soudce Ústavního soudu Stanislav Balík a jeho současný soudce David Uhlíř, psycholožka Laura Janáčková, sexuolog Radim Uzel či sociolog Petr Hampl.