Praha - Do Tipsport Arény na holešovickém Výstavišti se dnes vrátí oblíbená americká skupina Thirty Seconds To Mars s lídrem Jaredem Letem. Před více než čtyřmi roky na stejném místě pro přibližně 8000 fanoušků zahráli skladby z tehdy nového alba Love, Lust, Faith and Dreams. Návštěvníci však tehdy museli oželet účast Letova bratra Shannona kvůli jeho údajným problémům se zákonem.

Thirty Seconds To Mars letos do metropole v rámci velkého turné přivezou osvědčené hity jako The Kill, A Beautiful Lie a From Yesterday i nový singl Walk On Water.

Kapelu tvoří již několik let zpěvák Jared Leto, jeho mladší bratr Shannon Leto a trojlístek uzavírá kytarista Tomo Miličević. Skupina funguje již od roku 1998 a zatím stihla vydat čtyři studiová alba. Velké množství příznivců získala již svým debutem 30 Seconds to Mars z roku 2002.

Poprvé se Thirty Seconds To Mars v Praze představili v roce 2007 jako speciální host vystoupení kapely Linkin Park. K jejich rostoucí popularitě vydatně napomohl i charismatický frontman Jared Leto, který je také vyhledávaným hercem. Vedle čtyř vystoupení v Praze zahráli Thirty Seconds To Mars také v roce 2013 na festivalu Rock for People v Hradci Králové.

Thirty Seconds To Mars se v současné době mohou pyšnit nejen milióny prodaných alb, ale i mnoha prestižními cenami, mezi kterými nechybí tři ceny MTV Video Music Awards nebo celkem osm cen MTV Europe Music Awards Muse.