Praha - Teplotní rekordy dnes hlásí téměř polovina meteorologických stanic, které měří alespoň 30 let. Na každé páté z nich byl přepsán i rekord za celý květen. Nejvyšší teplotu meteorologové zaznamenali v Průhonicích u Prahy, naměřených 34,5 stupně Celsia překonalo dosud nejvyšší teplotu 28 stupňů z roku 1944. ČTK to řekla Petra Sýkorová z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). V jižních Čechách byly dnes večer kvůli bouři desítky lidí bez proudu.

Nové maximum dnes ohlásilo 68 meteorologických stanic ze 145 s dobou měření 30 let a více. Rekord pro květen to byl zároveň u 29 z nich. Rekordní teploty meteorologové zaznamenali napříč celým územím Česka.

Dnešní průhonická teplota se dostala i před dosavadní květnové maximum na této stanici, což bylo 31,5 stupně z roku 1950. O necelý stupeň Celsia méně než v Průhonicích dnes naměřili v brněnských Žabovřeskách a Brodě nad Dyjí na Břeclavsku. V Brně teplota 33,6 stupně vyrovnala maximum z roku 2005, v Brodě o půl stupně překonala dosavadní rekord také z roku 2005.

Teplotní rekordy padly v Česku na 13 místech už v pondělí, nejtepleji bylo také v Průhonicích. Na 61 stanicích byl v pondělí podle meteorologů tropický den s teplotou nad 30 stupňů Celsia. Dnes třicítku překonala teplota na 97 místech.

Vlnu veder dnes mají podle meteorologů následovat silné bouřky, výstraha před nimi platí v Čechách i na Moravě. Doprovázet je může krupobití, nárazový vítr a přívalový déšť. Ve středu by maximální teploty neměly překročit 27 stupňů Celsia, na jihovýchodě 29 stupňů.

V jižních Čechách byly kvůli bouři desítky lidí bez proudu

V jižních Čechách byly dnes večer kvůli bouři desítky lidí bez proudu. Hasiči měli do 22:00 sedm výjezdů, zasahovali hlavně u spadlých stromů. ČTK to řekli mluvčí energetické společnosti E.ON Vladimír Vácha a operační důstojník jihočeských hasičů.

"Mám hlášeny jen čtyři poruchy na linkách vysokého napětí. Tři na Jindřichohradecku a jednu u Mydlovar. S ohledem na předpověď je to relativně klidná situace. Postihlo to desítky zákazníků, ale protože to byly většinou údery blesku, ne fatální poruchy, tak si myslím, že už většina z nich má dodávky obnovené. Není to nic dramatického," řekl Vácha.

Jihočeští hasiči vyjížděli do 22:00 sedmkrát. Zasahovali u spadlých stromů, čtyřikrát na Jindřichohradecku, dvakrát na Českobudějovicku a jednou čerpali vodu ze sklepa u Jindřichova Hradce.

"U Doudleb, jak se jede na Římov, to vyvrátilo dva stromy u cesty, vytrhlo to i kus asfaltu, musíme to označit, že je to poškozené. Jsme na místě. Jinak zatím nic velkého není, zklidnilo se to," řekl ČTK po 22:00 operační důstojník jihočeských hasičů Radek Bukovjan.

Meteorologové na dnešní odpoledne předpovídali, že Česko zasáhnou silné bouřky s krupobitím, nárazovým větrem a přívalovým deštěm. Bouřkám předcházel teplý den, v jižních Čechách dnes meteorologové naměřili rekordní teplotu na deseti stanicích, které sledují počasí aspoň 30 let. Nejtepleji - 32,6 stupně Celsia - bylo v Českých Budějovicích. Ve středu se má ochladit, meteorologové v jižních Čechách čekají 23 až 26 stupňů.