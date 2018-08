Jablonec - Kapitán karvinských fotbalistů Marek Janečka je možná největším smolařem dosavadního průběhu nové ligové sezony. Před týdnem doma proti Mladé Boleslavi si pětatřicetiletý slovenský obránce dal vlastní gól, dnes ve čtvrtém kole v Jablonci zásah do své branky nechtěně zopakoval a navrch ještě za stavu 0:0 trefil tyč. Jeho celek na severu Čech prohrál 1:4 a stále zůstává bez bodu.

"První myšlenky po tom vlastním gólu byly neslušné. Kdybych to měl říct slušně, tak asi, že to snad není pravda, jenže ona to bohužel pravda je. Není to nic příjemného, ale už se s tím nějak vypořádám, není mi 20 let. Takový je fotbal," řekl novinářům Janečka.

"Bylo toho v zápase víc, znovu jsme dostali čtyři góly, což je obrovské množství. A musím říct, že to bylo po hrubých individuálních chybách. První gól jsme jim darovali, druhý ze standardky, což je taky individuální chyba. A potom se to už na nás valilo," dodal Janečka.

Ještě za bezbrankového stavu se z pozice stopera dostal až sám před branku, ale jablonecký gólman Vlastimil Hrubý jeho ránu srazil na tyč. "Mohl jsem to trefit víc k tyči, nebo to dát prudší, aby na to brankář nereagoval. Chytil to dobře, ale byla to obrovská šance, takže moje chyba, že jsem nedal gól," řekl Janečka.

"Tam se asi zápas lámal. Kdybych dal gól, určitě by se ten zápas vyvíjel jinak. Když to momentálně všechno shrnu, tak slušně řečeno, že na pokakaného i záchod spadne," dodal smolař zápasu i začátku sezony.

Karvinský trenér Roman Nádvorník se na kapitána nezlobil. "Je mi Máry líto, byl dnes jeden z našich nejlepších hráčů. Měl na noze během prvních 25 minut dva góly, do šancí se dostal svou bojovností. Bohužel si to pak srazil do vlastní brány. Potkalo ho to dvakrát, má teď smolné období," řekl Nádvorník.

Karviná potřetí za sebou inkasovala v utkání čtyřikrát. "Sami vždy soupeře postavíme na nohy hrubými chybami. Těžko někoho hanit jmenovitě, jsme v tom namočeni všichni. Horší už to tabulkově být nemůže, hlouběji už klesnout nemůžeme. Musíme všichni věřit, že se ode dna odrazíme a bude to lepší," prohlásil Janečka, jehož tým je o skóre předposlední.

V dalším kole Karvinou čeká mistrovská Plzeň. "Možná, že právě proti Plzni nám to vyjde, všichni se vyhecujeme k vynikajícímu výkonu a budeme mít štěstí. Všichni víme, že situace není příjemná, ale pořád je teprve čtvrté kolo a není konec. Nechtěl bych se nějak vzdávat," doplnil Janečka.