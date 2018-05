Sedlec-Prčice (Příbramsko) - Na 53. ročník pochodu Praha - Prčice se dnes vydalo přes 24.473 turistů, více jich bylo naposledy v roce 1983. Podle pořadatelů mohlo větší množství lidí přilákat dlouhodobě pěkné počasí, ale i skutečnost, že pro českou reprezentaci skončilo mistrovství světa v hokeji, lidé tak nemají potřebu sledovat v televizi utkání. ČTK to řekla jedna z hlavních organizátorek Dana Horáková.

Chodci si dnes mohli vybírat ze 16 tras, další byly připraveny pro cyklisty a vozíčkáře. Loni se do Prčice vydalo asi 20.800 turistů. Připravené trasy pro pěší měřily od 23 do 70 kilometrů, přičemž nejdelší začínala v Praze u metra v Hájích. První chodec, který vyrazil na nejdelší trasu, dorazil do cíle kolem 12:30.

Počasí je dnes podle Horákové o něco teplejší, než by muselo být. "Lidé ale vypadají spokojeně, takže počasí jim asi vyhovuje," řekla. Vedle tras pro pěší připravili pořadatelé také vozíčkářskou trasu, která měří 13 kilometrů. Na tu se letos vydalo 175 vozíčkářů, loni jich bylo přes 80.

Čtyři trasy byly určeny pro cyklisty. Příznivců jízdních kol letos na akci dorazilo 1292. Nejdelší cyklistická trasa startovala v Praze u stanice metra Opatov, nejkratší pro dospělé pak v Milevsku. Pořadatelé mysleli také na děti, malí jezdci na kolech proto měli k dispozici 58 kilometrů dlouhou trasu, která začínala v Táboře na autobusovém nádraží.

Dětskou trasu měli připravenou také malí chodci. Startovala ve Voticích a měřila 23 kilometrů, malých účastníků letos na akci přišlo 3339.

Všichni účastníci, kteří dorazí do cíle, dostanou na památku suvenýr, plastovou botu, ta letošní má hnědou barvu.

Legendární pochod se bez přerušení koná od roku 1966, kdy se necelá pětistovka turistů vydala překonat vzdálenost 100.000 loktů českých, což odpovídá zhruba 60 kilometrům. Nejhojnější účast zaznamenali organizátoři v roce 1981, kdy na trasy vyšlo přibližně 35.000 lidí.