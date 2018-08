Pňovany (Plzeňsko) - Mezi Pňovany na Plzeňsku a Stříbrem na Tachovsku hoří na třech místech les. Hasiči vyhlásili nejvyšší stupeň pohotovosti. Na místě jich přes 80, tedy asi 20 jednotek. Ohniska hasí policejní vrtulník s vakem na vodu i letadlo hasičské letecké služby. Požár zatím nemají ani na jednom místě pod kontrolou, nikdo zatím nebyl zraněn. ČTK to řekl mluvčí krajských hasičů Petr Poncar. Podle něj jde o největší letošní požár lesa v Plzeňském kraji.

"Jsou tři na sobě nezávislá ložiska, zhruba jeden kilometr od sebe," uvedl Poncar. Dodal, že dvě ložiska jsou zhruba 1,5hektarová. Upřesnil tak dřívější informaci, podle níž byla ložiska půlhektarová. Třetí zasažená oblast je podle něj menší. Zasažené lokality nejsou propojené. Oheň postupuje od Pňovan ve směru na Stříbro. Příčina ani škoda zatím nejsou známé, dodal.

Kvůli leteckému hašení byla v místě vypnutá elektrická trakce na hlavní trati z Plzně na Cheb a do Německa. Do ukončení přeletů vlaky z Pňovan do Stříbra nepojedou. České dráhy na svém webu uvádějí, že odpolední pendolino z Chebu do Prahy pojede odklonem přes Ústí nad Labem a v Praze lze počítat až s jeho hodinovým zpožděním.

Podle Poncara už se oheň nešíří. Na místě je přes 80 hasičů, tedy asi 20 jednotek. Podle zasahujících jednotek hoří smrková monokultura. Nejde ale o takzvaný korunový požár, ale přízemní. K požáru jsou podle informací ČTK vysílány velkoobjemové cisterny z velké vzdálenosti, až z více než 30 kilometrů vzdálené Plzně a Tachova. Zasahují profesionální o dobrovolní hasiči. Byl vyhlášen čtvrtý, nejvyšší stupeň požárního poplachu.