Praha - Na platy zaměstnanců státu by mělo jít v příštím roce ze státního rozpočtu proti tomu letošnímu o 24,4 miliardy korun více. Výdaje by tak měly vzrůst až na 186,4 miliardy korun. Průměrný měsíční plat zaměstnance státu by tak měl proti letošku stoupnout o 3817 korun na 32.679 korun hrubého. Počítá s tím návrh státního rozpočtu na příští rok, který vláda předložila do Sněmovny.

V celé české ekonomice vzrostla průměrná hrubá mzda ve 2. letošním čtvrtletí podle údajů Českého statistického úřadu na 29.346 korun. Nejvíce peněz by měli mít státní zástupci a od nich odvozené profese, kterým by mělo měsíčně přibýt 4700 korun a brát by měli v průměru 102.240 korun.

Celkový průměrný plat zaměstnanců státu by se měl zvýšit meziročně o 13,2 procenta. Počet pracovních míst ve státním sektoru včetně příspěvkových organizací by se měl proti letošku zvýšit o 8,5 tisíce. Stát by tak měl vyplácet celkem 453.431 zaměstnanců.

Na růstu výdajů na platy má podle vlády vliv například růst výdajů o 16,7 miliardy korun v souvislosti s desetiprocentním navýšením platových i služebních tarifů ve veřejné sféře, o němž vláda rozhodla s účinností již od letošního listopadu, a také zvýšení tarifů u pedagogů o 15 procent. Dalších 2,14 miliardy korun si vyžádá například zvýšení tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů.

Na růstu počtu pracovních míst se projeví například vznik 2563 míst pod ministerstvem školství v souvislosti s inkluzí, tedy zařazováním dětí s handicapem do běžných škol. Dalších 3092 míst má vzniknout kvůli nárůstu počtu dětí ve školách. Na ministerstvu obrany přibude 247 míst sportovců v souvislosti se změnou financování výdajů na sportovní reprezentaci a dalších 100 míst civilních zaměstnanců v návaznosti na Koncepci výstavby Armády ČR. Ve Vězeňské službě má vzniknout 347 nových míst. Naopak v kapitole ministerstva financí se sníží limit o 240 míst u Generálního ředitelství cel z důvodu neschválení původně zamýšleného rozšíření kompetencí v oblasti vyšetřování.

Vláda v návrhu rozpočtu uvádí, že pro příští rok počítá s navýšením objemu platů v sektoru vládních institucí i s růstem průměrné mzdy v soukromém sektoru. Tento nárůst je podle ní daný napjatou situací na trhu práci i rostoucí silou vyjednávání odborů.

Česká národní banka ve své Zprávě o inflaci z letošního srpna uvádí, že počátkem příštího roku očekává výrazné zvyšování mezd státních zaměstnanců. Ve druhé polovině příštího roku však podle ČNB růst mezd v netržních odvětvích znatelně zpomalí, a to částečně vlivem volebního cyklu. Bude tak zaostávat za mzdovou dynamikou v tržních odvětvích.