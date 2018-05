Zachotín (Pelhřimovsko) - U Častonína na Pelhřimovsku našli lidé v březnu pět uhynulých kání lesních. Podle výsledků pitvy byli tito ohrožení dravci otráveni, uhynuli pravděpodobně po pozření otrávené návnady. Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) podali trestní oznámení na neznámého pachatele. ČTK to dnes sdělil ředitel ČIŽP Erik Geuss. Podle policie ale nebylo zjištěno, že by byl spáchán trestný čin, proto vyšetřování této záležitosti ukončila. ČTK to sdělila policejní mluvčí Stanislava Miláčková bez dalších podrobností.

Pitvu uhynulých ptáků a chemické analýzy obsahu jejich vnitřností dělal Státní veterinární ústav v Jihlavě. "K otravě zřejmě došlo zatím neznámým přípravkem, pravděpodobně pesticidem nebo herbicidem," uvedl Geuss. Úhynem kání podle něj mohlo být spácháno několik trestných činů. "Ať už se jedná například o týrání zvířat, pytláctví nebo neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami," řekl.

Laboratoř nezjistila přesně, jaká látka otravu dravců způsobila. Jed karbofuran, který bývá nejčastější prokázanou příčinou otrav volně žijících zvířat, tentokrát nalezen nebyl.

Dravec káně lesní patří mezi druhy ohrožené vyhynutím nebo vyhubením. Podle zákona o myslivosti patří mezi druhy zvěře, jejichž lov zakazují mezinárodní smlouvy.

Přesné informace o rozsahu nelegálního zabíjení vybraných druhů volně žijících zvířat lze podle inspekce pouze odhadovat, protože převážná část uhynulých jedinců zřejmě nebyla nalezena. V roce 2016 se v Česku podařilo prokázat 34 otrav dravců, včetně druhů silně a kriticky ohrožených. Bylo to nejvíce od roku 2000. Loni byly prokázány dvě otravy, šlo o káně a krkavce.