Benátky nad Jizerou (Mladoboleslavsko) - V rezervaci pro zubry a divoké koně u Benátek nad Jizerou na Mladoboleslavsku se objevil vlk. Zachytila ho fotopast. Podle odborníků mohlo jít o partnerku vlka sraženého začátkem měsíce na dálnici D10 u Brodců, sdělil dnes ČTK ředitel ochranářské společnosti Česká krajina Dalibor Dostál.

Fotopasti zvíře zachytily 11. dubna časně ráno, a to jak při příchodu do rezervace, tak později uvnitř. Nikdy předtím ani poté se vlk na záznamu neobjevil. "Nelze tedy vyloučit, že pouze prošel a v oblasti bývalého vojenského prostoru se již nenachází. Za dva týdny uplynulé od záznamu mohl snadno urazit desítky, nebo dokonce stovky kilometrů," uvedl Miloslav Jirků z Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích.

Pokud jde skutečně o vlka z Kokořínska, znamená to, že alespoň jednomu zvířeti se podařilo překonat dálnici. Kokořínsko, kde žije vlčí smečka od roku 2015, je vzdálené 40 kilometrů. Takovou dálku vlk urazí za noc. Skutečnost, že se vlci objevili v ostrůvku přírody uvnitř rozsáhlých ploch intenzivní zemědělské krajiny Polabí a Pojizeří podle ochranářů naznačuje, že je čas opravit zažitou představu, že vlci k delším přesunům vyžadují souvislé lesnaté koridory. "Migraci omezuje spíše zástavba a frekventované komunikace, nikoliv absence lesů v krajině," uvedl Martin Šálek z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd. Nyní se přitom vlk objevil v místech, která se nacházejí jen 30 kilometrů od předměstí Prahy.

V bývalém vojenském prostoru mezi Milovicemi a Benátkami nad Jizerou bylo už loni prokázáno rozmnožení šakala obecného, vůbec poprvé mimo Balkán a Dunajskou nížinu. Místní ani návštěvníci rezervace se podle ekologů nemusejí ničeho obávat. "Určitě by to nemělo vyvolat žádnou hysterickou reakci. Ale lidé by určitě na procházce neměli nechávat své psy pobíhající na volno, jako se to nyní bohužel často děje," uvedl starosta honebního společenstva Staré Benátky Karel Bendl.

Podle ředitele Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Františka Pelce se vlci objevují v různých částech Česka a šíří se fámy, že jsou do přírody vysazováni. Jde však o přirozené šíření jedinců ze sousedního Saska či Polska. "Mýtus o plachém zvířeti, které ke svému životu potřebuje panenskou přírodu a obrovské liduprázdné oblasti, je opravdu jen mýtus. Vlk je zvědavé zvíře a je normální, že se může pohybovat i ve dne v okolí lidských stavení či dopravních prostředků," upozornil Pelc.

Celá rezervace velkých kopytníků v bývalém vojenském prostoru má kolem 160 hektarů. Mezi Benátkami a Milovicemi žijí dvě stáda divokých koní, stádo zubrů a stádo zpětně šlechtěných praturů.