Praha - Na pražské Pankráci dnes odhalili šestimetrovou sochu autorky Pavly Scerankové. Kovová plastika s názvem Souhvězdí pasažérky od finalistky Ceny Jindřicha Chalupeckého z let 2007 a 2015 zvítězila v soutěži, kterou vypsal jeden z developerů. Souhvězdí pasažérky je první trvalou realizací Scerankové ve veřejném prostoru.

Pasažérka je žena s kufrem odhodlaná vydat se na cestu, kterou neohraničuje zemský povrch. Struktura ocelové sochy se odvíjí od tradičního způsobu zobrazení souhvězdí na obloze. Tematicky socha volně navazuje například na autorčinu instalaci Konstelace představenou v roce 2012 v Moravské galerii v Brně, kde umělkyně z kancelářských židlí a tyčí pro lešení sestavila monumentální model souhvězdí Velký vůz, nebo na výstavu Žena na měsíci (2013), která v Galerii Hlavního města Prahy ukázala až feministický pohled na sluneční soustavu.

Pavla Sceranková byla dvakrát ve finále Chalupeckého ceny pro výtvarníky do 35 let. Doménou její tvorby je socha, instalace a objekt, od drobných realizací až po velkoformátové kinetické projekty nebo videoperformance. Společným je jim na jedné straně zájem o vše domácí, křehké a intimní, ať už to jsou porcelánové talířky nebo rodinné vztahy, a na straně druhé o témata mnohem abstraktnější - vesmírné konstelace, neviditelné záření či galaktické proudy.

Pavla Sceranková se narodila v roce 1980 v Košicích,dnes žije a pracuje v Praze a patří mezi nejvýraznější umělce působící na současné české scéně. V roce 2011 dokončila studium na pražské Akademii výtvarných umění, od roku 2015 je tam spolu s Dušanem Zahoranským vedoucí Ateliéru intermediální tvorby II. Své dílo již představila v respektovaných institucích v českém i mezinárodním kontextu a získala řadu ocenění a stipendií.