Praha - Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) bude letos investovat do oprav a rekonstrukcí nádraží kolem 600 milionů Kč. Loni po převzetí nádraží od Českých drah (ČD) zahájila opravy za 102 milionů korun. Na tiskové konferenci to uvedl ministr dopravy Dan Ťok (za ANO). Náklady na dokončení rekonstrukce historické Fantovy budovy pražského hlavního nádraží se budou podle SŽDC pohybovat kolem 500 milionů korun. Ťok informoval také o investicích do dopravních projektů, které loni činily rekordních 2,1 miliardy korun.

"Na rok 2017 počítáme s částkou 470 milionů Kč na opravy a 123 milionů na rekonstrukce nádraží. Dalších zhruba 120 milionů chceme získat na přípravu staveb na roky příští," řekl ministr.

Opravovat se budou podle Ťoka mimo jiné nádražní objekty v Náchodě, Turnově, Přerově, Břeclavi, Lipníku nad Bečvou, Kuřimi, Sokolově nebo Hradci Králové. "Plánujeme, že na opravy SŽDC využije i evropské peníze, což ČD nemohly," dodal ministr.

Zhruba 1500 nádraží a dalších budov získala SŽDC od Českých drah loni v létě za 3,3 miliardy korun. Po jejich převzetí oznámila, že zahájí opravy dlouhodobě zanedbaných výpravních budov. V první fázi má jít o opravy 200 nejvíce poškozených a zároveň nejvíce frekventovaných nádraží za zhruba osm miliard korun.

Již loni SŽDC začala opravovat 161 budov. Zpravidla jde o opravy fasád, střech nebo výměny dveří či oken. V Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji jde o opravy tří desítek budov v celkové hodnotě téměř 20 milionů korun. Ve Středočeském kraji pak SŽDC začala s opravami sedmi nádraží. Nejvíce peněz si vyžádají opravy stanic Dobříš, Březnice a Kostomlaty nad Labem.

Dokončení rekonstrukce hlavního nádraží vyjde na půl miliardy Kč

Náklady na dokončení rekonstrukce historické Fantovy budovy pražského hlavního nádraží se budou pohybovat kolem 500 milionů korun. Samotné stavební práce nezačnou dříve než v roce 2018. ČTK to řekla mluvčí Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Kateřina Šubová.

Podle ministra dopravy Dana Ťoka si SŽDC letos nechá vypracovat studii a projektovou dokumentaci na dokončení rekonstrukce. "Náklady na dokončení rekonstrukce budou ve stovkách milionů," uvedl dnes po tiskové konferenci.

SŽDC vypověděla loni na podzim nájemní smlouvu na nádraží firmě Grandi Stazioni, která nestihla komplex včas zrekonstruovat. SŽDC zaplatila firmě 565 milionů korun jako úhradu prokazatelných nákladů, které při rekonstrukci proinvestovala, a o dalších 200 milionů se správa železnic s italskou firmou soudí.

Grandi Stazioni měla nádraží v nájmu od roku 2003 výměnou za rekonstrukci objektu. Pokud by rekonstrukci zvládla dokončit do loňského 16. října, získala by právo na pronájem nádražních prostor na dalších 30 let. Za 13 let od podpisu smluv opravila jen část budovy a odbavovací halu nádraží. Boční trakty a fasáda Fantovy budovy se rekonstrukce dosud nedočkaly.

Ministerstvo loni na dopravní projekty vynaložilo 2,1 miliardy

Ministerstvo dopravy vynaložilo loni na projekty nových dopravních staveb rekordních 2,1 miliardy korun, což znamená ve srovnání s rokem 2015 o více než 300 milionů korun více. V letošním roce by toto číslo mělo ještě vzrůst. Do budoucna by se tak mohlo otevírat mnohem víc nových dálnic, silnic a dalších dopravních staveb. Letos bude zprovozněno na 40 kilometrů nových dálnic, v čemž jsou ale započítány i tři úseky rekonstruované dálnice D1 (přes 20 km).

Investice do přípravy staveb byly v minulosti podle Ťoka podceněny, objem peněz do nových projektů je tak nejvyšší od roku 2009. Téměř celý balík peněz věnovaný na projekční práce se vloni podařilo vyčerpat.

Mezi stavbami, které budou během roku zprovozněny, ministr uvedl kromě modernizovaných úseků D1 také úsek dálnice D3 mezi Veselím nad Lužnicí a Bošilcem, dokončení D11 do Hradce Králové či D4 u Skalky.

U silnic prvních tříd pak jde například o silnici I/3 mezi Mirošovicemi a Benešovem, která by měla být rozšířena do tří jízdních pruhů, silnice I/ 44 vedoucí přes Červenohorské sedlo, nebo obchvat Třince na I/11. Na této stavbě se přitom na konci loňského roku vyskytly problémy, když zhotovitel, portugalská společnost Mota, krátkodobě opustila staveniště. Následně pokračování ve výstavbě ale přislíbila.

Na železnici pak největší nově zahajované stavby v letošním roce patří rekonstrukce koridorové trati mezi pražskou Hostivaří a hlavním nádražím, modernizace trati mezi Berounem a Královým dvorem nebo oprava pražského Negrelliho viaduktu. Celkem plánuje Správa železniční dopravní cesty do obnovy infrastruktury investovat 19,4 miliardy korun, na projekční práce pak zhruba jednu miliardu korun.

rok částka v tisících Kč 2010 626.212 2011 1,087.954 2012 1,696.481 2013 1,590.000 2014 1,901.531 2015 1,835.000 2016 2,145.200

Zdroj: ministerstvo dopravy