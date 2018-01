Brno - Nadšencům z brněnského Klubu přátel kolejových vozidel se podařilo pomocí sbírkového portálu získat od veřejnosti 560.000 korun na opravu parní lokomotivy řady 555. Původně přitom sháněli 440.000 korun. Podle Jiřího Kotase, který je předsedou klubu a lokomotivu koupil od jiného sběratele, se ukázalo, že lidé dokážou zajímavý projekt podpořit a zbylé peníze se použijí na další etapy oprav, řekl ČTK. Pokud se podaří shánět peníze i nadále, mohla by velká 150tunová lokomotiva vyjet vlastní silou na koleje za dva až tři roky.

Lokomotiva byla vyrobena v roce 1944 v nacistickém Německu firmou Henschel, v Česku se jí proto přezdívá Němka. Šlo o maximálně jednoduchou konstrukci pro válečné účely a vyrobilo se 6000 kusů, což byla nejpočetnější série parních lokomotiv na světě. V Československu jezdily tyto stroje po válce poměrně dlouho, bylo jich téměř 200.

Kus, který koupil Kotas od jiného sběratele, do provozu nikdy nevyjel a sloužil jako válečná záloha jugoslávských železnic. V roce 1991, když začala v bývalé Jugoslávii válka, byly zálohy zlikvidovány, některé šly do šrotu, jiné se prodávaly. "Dalo by se říct, že šlo o 150 tun šrotu, od té doby totiž stroj chátral," uvedl Kotas.

Za získané peníze může klub dokončit opravu tendru a zhruba 100.000 navrch bude sloužit na otryskání kotle. "Nyní nám nepřispěly žádné firmy, i když jsme s nějakými jednali. Možná to na ně bylo příliš rychlé, takže doufáme, že se podaří získat příspěvky později. Může je oslovit i to, že se nám podařilo sehnat peníze od lidí," řekl Kotas. Celkové náklady na opravu odhadl na tři miliony korun. "Ovšem při postupných opravách můžeme zjistit, že je něco v horším stavu, než se zdá, a bude to dražší," řekl Kotas.

Každý z přispěvatelů se může těšit na odměnu, od drobných suvenýrů po jízdu na lokomotivě. Klub se za dobu své činnosti postaral o renovaci 80 lokomotiv či vagónů, parních lokomotiv bylo sedm. Dosud se však jednalo o malé či průmyslové stroje, a nikoliv o velké traťové lokomotivy.

"Parní stroje a obzvláště lokomotivy jsou fascinující. Proto jsem se rozhodl, že nebudu jejich pouhým obdivovatelem, ale pokusím se pro jejich udržení při životě i v třetím tisíciletí něco udělat. Lokomotiva 555 je legenda evropských kolejí, která vznikla v pohnuté době. I proto by se neměla stát hromadou šrotu, ale měla by sloužit jako živá připomínka," uvedl Kotas.