Praha - Práce na dálnici D1 před Prahou pokračují podle harmonogramu, hotovo je přes 70 procent prací. Řidiči se na opravený úsek mezi 11,7. a 16,7. kilometrem ve směru na Brno vrátí poslední srpnový den, kdy skončí dopravní omezení, řekli dnes novinářům zástupci zhotovitele a Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Omezení na dálnici před Prahou začalo v červnu. Letos stavaři opraví pětikilometrový úsekod Prahy směrem na Brno, příští rok na jaře se sem vrátí a opraví úsek v opačném směru. Náklady dosáhnou téměř 250 milionů korun, nový asfalt firma dá na 119.000 metrů čtverečních dálnice.

Na stavbu se dnes přijel podívat ministr dopravy Dan Ťok (ANO), který chtěl zkontrolovat dodržování harmonogramu. "Přišel jsem zkontrolovat, kolik tady dělá lidí, jak se tady dělá intenzivně. Musím za sebe říct, že z mého pohledu jsem ujišťován, že se tady pracuje od rána do večera. Dnes například pokládají poslední fázi povrchu. Myslím si, že se tady pracovat bude a pracuje," řekl Ťok.

Ministr uvedl, že ačkoli vypadá asfalt v opravovaném úseku na první pohled dobře, není tomu tak. "Ono to možná vypadá, že to spravit není potřeba, že ten asfalt vypadá docela dobře. Ale chtěl bych ubezpečit, že tu práci neděláme zbytečně, a pokud bychom tady nezačali pracovat teď, tak tady za rok za dva budou velké kaverny, a to si na dálnici nemůžeme dovolit," řekl Ťok.

Ministerstvo je podle něj často kritizováno za to, že opravuje až moc velké množství silnic. "Není to žádné utrácení peněz zbytečně. Pokud se neopravuje pět procent sítě ročně, tak ta síť začíná degradovat. A já nechci připomínat případ v Itálii, ale myslím si, že je lépe, když občas máme nějaký diskomfort při cestování, ale máme ty silnice a mosty v pořádku, než kdybychom šetřili a pak se stane něco, co bychom nechtěli nikdo, ať se stane," dodal ministr.

Pavel Jiroušek ze společnosti Eurovia, která je zhotovitelem stavby, řekl, že termín výstavby byl jedním z kritérií zakázky, podle něj měla doba stavby v hodnocení váhu 30 procent. "My jsme nabídli nejkratší harmonogram v té soutěži, doposavaď ho držíme. Museli jsme na několik dní přerušit práce z důvodu vysokých teplot, a to nejen kvůli lidem, ale i kvůli tomu, že ty technologie v těch vysokých teplotách nejdou provádět," řekl Jiroušek. Podle něj ale i tak firma postupuje podle harmonogramu.

Opravovaný úsek je jedním z nezatíženějších úseků české dálniční sítě, projede tudy zhruba 100.000 vozidel za 24 hodin.