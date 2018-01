Hradec Králové - Poprvé v kariéře si na olympijských hrách zahraje Petr Koukal, hokejový mistr světa z roku 2010. Důvěra kouče Josefa Jandače, který dnes odtajnil výběr hráčů pro turnaj pod pěti kruhy, mu udělala ohromnou radost. I proto, že má nyní příležitost okusit, co jeho bratr Martin.

"Jsem obrovsky nadšený, je to pro mě překvapení," prohlásil útočník Hradce Králové. "Vždycky jsem na reprezentaci jezdil v roli spolehlivého hráče. To mi asi pomohlo," doplnil Koukal.

Pětatřicetiletý útočník navíc účastí smaže rodinný rest. Jako malí kluci totiž snili s bratrem Martinem, že jednou spolu vyrazí na olympijské hry. Bratrovi, mistrovi světa v klasickém lyžování, se to podařilo dokonce čtyřikrát. Ve Vancouveru 2006 získal medaili, když byl finišmanem bronzové štafety.

"Dojížděl a já jsem skákal u televize jak o život," zavzpomínal Koukal. "Nakonec jsme se na Hrách minuli. Kdyby ale nezakázala NHL svým hráčům start na Hrách, tak jsem se tam nedostal. Ale to už je osud," poznamenal.

Jeho šance se opravdu zvýšila ve chvíli, kdy vedení NHL zatrhlo svým hokejistům start v Pchjongčchangu.

"Předtím to bylo sci-fi. I o mistrovství jsem musel vždycky bojovat do poslední chvíle. Dvakrát mě dopisovali na soupisku až na turnaji," připomněl Koukal své starty na čtyřech šampionátech. "Na olympiádu sice nejedou kluci z NHL, ale nemyslím, že to je její degradace. Před Naganem to bylo stejné," upozornil.

Pro Koukala je nominace vrcholem zatím velmi povedené sezony. V létě se vrátil do Česka z ruské KHL, místo Pardubic, kde působil před odchodem do zahraničí, však zvolil angažmá v Hradci Králové. "Pohoda v klubu mi pomohla i v reprezentaci," přitakal Koukal.

Mountfield atakuje špičku tabulky, on nastupuje v přesilovkách i oslabeních. Vydařil se mu také reprezentační turnaj v Moskvě před Vánoci. Tam ukázal trenérskému štábu, že s ním mohou počítat.

"Patří mezi hráče, ze kterých cítím, že chtějí uspět. 'Kouky' vždy patřil mezi hráče, kteří jsou trošku nenápadní, ale umí obrovsky pozitivně strhnout mužstvo. Vidíte, jak bojuje, i když má handicap, že není úplně velký. Ale nahrazuje to něčím jiným - touhou po vítězství," okomentoval útočníkův přínos trenér Jandač.

"Vždycky jsem na nároďák jezdil jako hráč na oslabení. Kluků na první přesilovku máme hodně. A lepších. Nikam se cpát nebudu. Moje šance dostat se na olympiádu nebyla v tom, že v Hradci hraju přesilovky," uznal sám hráč. "U Petra je to věc zkušeností, šikovnosti, chytrosti a spolehlivosti zejména v defenzivě," vyzdvihl Jandač.

Přesně tím přispěl Koukal v roce 2010 k titulu mistrů světa v Německu. Na turnaji tehdy zářil v oslabení s kapitánem Tomášem Rolinkem a pomohl mužstvu, které bylo během šampionátu prakticky odepsané, k nečekanému triumfu. "Myslím, že i na olympiádě to bude otevřený turnaj. Velcí favorité budou Rusové. Turnaj v Moskvě ale ukázal, že se dá hrát s každým. Hráli jsme tam dobrý hokej. Záleží, jak nám to v Koreji vyjde, bude to vyrovnané. Turnaj má specifika, teď se o nich můžeme bavit, ale tam už se nebude spekulovat a bude se hrát naplno," přemítal Koukal.

Jasné však je, že během olympiády se bude připomínat dvacáté výročí Her v Naganu, kde hokejisté získali poprvé - a zatím naposledy - zlaté medaile. "Tehdy jsem to hltal," zavzpomínal Koukal. Tentokrát bude v centru dění on sám.