Praha - Silnice ve vyšších polohách pokrývá uježděná vrstva sněhu krytá posypem. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Na Vysočině komplikuje dopravu silný a místy nárazový vítr. Středočeské silnice jsou po nedělním sněžení sjízdné a mokré po chemickém ošetření. Až deset centimetrů sněhu pokrylo v noci na dnešek silnice na severu Olomouckého kraje.

Jihočeský kraj

Všechny silnice v Jihočeském kraji jsou sjízdné pouze se zvýšenou opatrností. Většina vozovek zůstává po chemickém ošetření mokrá. Na Jindřichohradecku však musí řidiči počítat s tím, že na komunikacích leží ujetá vrstva sněhu krytá posypem. Vyplývá to z aktuálních informací dispečinku Správy a údržby silnic Jihočeského kraje.

V regionu je po ránu většinou zataženo nebo oblačno. Téměř všude fouká slabý vítr. Ranní teploty se v kraji pohybují v rozmezí od minus tří do plus pěti stupňů Celsia.

V dopoledních hodinách může místy pršet. Postupně se ale vyjasní a oteplí a přes den vystoupají teploty k hodnotám kolem deseti stupňů Celsia.

Jihomoravský kraj

Některé silnice na jihu Moravy jsou po nočních srážkách sjízdné jen se zvýšenou opatrností. Týká se to zejména silnic druhé a třetí třídy, vyplývá z webu silničářů. Úseky dálnic jsou naopak sjízdné bez omezení.

Silničáři nabádají k opatrnosti například na Blanensku, kde se ve vyšších polohách drží ujetá vrstva sněhu, která je krytá posypem. Na většině míst jsou teploty těsně na nulou.

Královéhradecký kraj

Na řadě silnic v Královéhradeckém kraji leží vrstva mokrého či rozbředlého sněhu. Řidiči musejí být opatrní zejména na Trutnovsku, v Krkonoších, v Orlických horách, na Náchodsku a ve vyšších polohách Jičínska. V Orlických horách se mhou objevit lokální námrazy. ČTK to dnes zjistila u silničářů a meteorologů.

Přes den by mělo být zataženo až oblačno, ojediněle se slabým deštěm. Teploty by se měly pohybovat od sedmi do deseti stupňů Celsia, na horách má být kolem dvou stupňů. Na hřebenech hor se čeká vítr o rychlosti až kolem 110 kilometrů v hodině.

Liberecký kraj

V Libereckém kraji napadlo za neděli až deset centimetrů sněhu. Jeho odklízení komplikoval silný vítr, který v otevřených úsecích vytvářel až půlmetrové sněhové jazyky. O půlnoci ale sněžení přestalo a silnice se podařilo vyčistit. Hlavní tahy jsou většinou holé a bez problémů sjízdné.

"Pozor by si měli dát řidiči na silnicích nižších tříd, které se pluhují. I v nižších polohách leží na vozovkách slabá zledovatělá vrstva ujetého sněhu, která může klouzat," řekl dnes ČTK Pavel Pospíšil z Krajské správy silnic Libereckého kraje.

Podle informací z policie je na silnicích klid, hlášena byla po 07:00 jediná dopravní nehoda. V Zákupech na Českolipsku se srazila dvě osobní auta, obešlo se to ale bez zranění.

Teploty v kraji jsou většinou nad nulou, v horských oblastech jen těsně kolem bodu mrazu. "Vítr se utišil, sníh bude postupně odtávat," poznamenal Pospíšil. Podle meteorologů mohou přes den teploty vystoupat až k devíti stupňům, občas se může objevit i déšť, hlavně na horách. K večeru bude vítr opět zesilovat. V horách může dosáhnout až 90 km/h.

Moravskoslezský kraj

Silnice v horských oblastech Moravskoslezského kraje jsou dnes sjízdné se zvýšenou opatrností. V Beskydech na nich může ležet ujetá vrstva sněhu krytá posypem, na Vítkovsku jsou vozovky místy namrzlé, jinde jsou mokré po chemickém ošetření. V Jeseníkách silně sněží nebo padá déšť se sněhem. V kraji fouká silný vítr. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Podle předpovědi meteorologů má dnes být zataženo až oblačno ojediněle s deštěm. Vítr bude večer zesilovat.

Olomoucký kraj

Až deset centimetrů sněhu pokrylo v noci na dnešek silnice na severu Olomouckého kraje. Vozovky jsou sjízdné, správci cest však nabádají ke zvýšené opatrnosti. Techniku mají stále v terénu. Na některých místech se tvoří kvůli silnému větru sněhové jazyky. Kromě Šumperska a Jesenicka jsou ostatní silnice v kraji většinou po chemickém ošetření holé a mokré.

"Na Šumpersku sněžilo podle oblastí, například v nižších polohách na Zábřežsku nenapadlo nic, v Šumperku zhruba tři centimetry a v Loučné deset centimetrů. Silnice, které udržujeme chemicky, jsou nyní holé a mokré, ve vyšších polohách leží zbytky sněhové kaše. Na inertních cestách je ujetá sněhová vrstva krytá posypem. Místy se tvoří sněhové jazyky," řekl dnes ČTK dispečer šumperské správy silnic, která má na starosti údržbu druhých a třetích tříd.

Zvýšená opatrnost je v regionu nutná také na hlavních trasách. Podle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) leží na vozovkách vrstva nového sněhu, správci cest upozorňují i na sněžení a silný vítr. Ve vyšších polohách leží na silnicích zbytky sněhu po plužení. Podle informací ČTK je Červenohorské sedlo s velkou opatrností průjezdné, řidiči se tam však zdrží, na okrajích tahu stojí odstavená auta a řidiči nasazují řetězy.

"Silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností, nasněžilo zhruba deset centimetrů, stále jezdí sypače," řekla dnes ČTK dispečerka soukromé společnosti, která má od letošní zimy na starosti údržbu hlavních tahů.

Sněžilo také na Jesenicku, i tam vyrazily do terénu sypače a pluhy. Na hlavních silnicích leží většinou po chemickém ošetření zbytky rozbředlého sněhu, vedlejší cesty jsou převážně holé a vlhké. S rozbředající sněhovou kaší musejí řidiči počítat v oblasti Videl, Ramzové a Ostružné, vyplývá z informací ŘSD. Od vyšších poloh leží na silnicích zledovatělá vrstva sněhu krytá posypem.

Pardubický kraj

V některých výše položených oblastech Pardubického kraje zůstávají na menších silnicích zbytky sněhu. Vozovky také lokálně namrzají nebo se na nich tvoří náledí. Vyplývá to z údajů krajských silničářů.

Se sněhem se mohou motoristé setkat na silnicích nižších tříd v oblasti Lanškrouna, Poličky, Žamberka nebo v Železných horách. Na Lanškrounsku silničáři varují před námrazami, na státní silnici I/11 z Jablonného nad Orlicí do Červené Vody na Orlickoústecku před náledím.

Dnes ráno bylo v Pardubickém kraji většinou zataženo, často foukal silný až nárazový vítr. Ve východní části regionu se vyskytovaly sněhové přeháňky nebo déšť se sněhem. Teploty se pohybovaly mezi minus dvěma až plus šesti stupni Celsia.

Středočeský kraj

Středočeské silnice jsou po nedělním sněžení sjízdné a mokré po chemickém ošetření. Sypače pracovaly od soboty do noci na pondělí. Řidiči by měli být opatrní na Mělnicku, Mladoboleslavsku, Rakovnicku a Příbramsku. Hlavní tahy jsou většinou sjízdné bez omezení, vyplývá z údajů Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Silnice nižších tříd jsou v některých místech regionu sjízdné se zvýšenou opatrností, i když jsou teploty na většině míst ve středních Čechách nad nulou, v některých úsecích mohou silnice klouzat.

Teploty ve Středočeském kraji se pohybují od minus jednoho do šesti stupňů Celsia, je zataženo, na většině území vane slabý vítr.

Ústecký kraj

Na silnicích druhých a nižších tříd v Krušných horách zejména na Teplicku, Mostecku a Chomutovsku leží nová vrstva sněhu, jsou s opatrností sjízdné. Komunikace v nižších polohách v Ústeckém kraji jsou sjízdné bez omezení, vyplývá z informací silničářů.

Uzavřená je silnice kolem přehrady Fláje na Moldavu na Teplicku. Jde o každoroční záležitost, silnice se v zimě neudržuje, přesto jen za minulý týden musela horská služba pomoci několika řidičům, kteří i přes upozornění na komunikaci vjeli a zapadli.

Dálnice D8 a D7 a silnice nižších tříd jsou po chemickém ošetření mokré a sjízdné bez omezení. Dopravu v kraji nekomplikuje žádná vážnější nehoda.

Podle meteorologů bude dnes v Ústeckém kraji zataženo až oblačno, ojediněle s přeháňkami. Nejvyšší teploty vystoupí na pět až osm, na horách na dva až pět stupňů Celsia.

Kraj Vysočina

Silný a místy nárazový vítr dnes komplikuje dopravu na Vysočině. Na vedlejších silnicích hlavně na Žďársku leží ujetá a zledovatělá vrstva sněhu krytá posypem. Hlavní tahy včetně úseku dálnice D1 jsou mokré po chemickém ošetření. Všechny silnice na Vysočině jsou podle silničářů sjízdné, řidiči ale musí věnovat jízdě zvýšenou opatrnost.

"Během noci pracovalo na údržbě silnic v celém kraji 110 sypačů. Očekávaná ledovka se zatím neobjevila," řekl ČTK Aleš Hubený z dispečinku krajské správy a údržby silnic.

Na Vysočině je ráno většinou zataženo až oblačno, vane silný vítr, který v nárazech dosahuje rychlosti až kolem 55 kilometrů v hodině. Teploty se na většině území kraje pohybují kolem nuly, na Žďársku jsou mínus tři stupně.

Nejvyšší odpolední teploty by podle meteorologů měly dosáhnout sedmi až 11 stupňů nad nulou. Čerstvý jižní vítr bude zesilovat, ve vyšších polohách může v nárazech dosáhnout rychlosti až 70 kilometrů v hodině.

Zlínský kraj

Silnice ve vyšších polohách Vsetínska pokrývá uježděná vrstva sněhu krytá posypem. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. V nižších polohách se na cestách místy vyskytuje sněhová kaše. V horských oblastech na Uherskohradišťsku se navíc mohou tvořit sněhové jazyky, vyplývá z údajů Ředitelství silnic a dálnic ČR.

V kraji je oblačno až zataženo, fouká silný vítr. Místy se objevuje déšť nebo sněžení. Teplota se ráno pohybovala od minus jednoho do plus pěti stupňů Celsia. Odpolední maxima by podle meteorologů měly být až 13 stupňů Celsia, ojediněle očekávají slabý déšť. Od 12:00 začne v kraji platit jednodenní výstraha před extrémně silným větrem, který může v nárazech dosahovat rychlosti až 30 metrů za sekundu.