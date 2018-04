Olomouc - Přes tisíc motorkářů z celého Olomouckého kraje ale i z ostatních koutů republiky se dnes vydalo z centra Olomouce na zhruba sedmdesátikilometrovou společnou vyjížďku, která symbolicky otevřela jejich nadcházející letošní sezonu. Obří kolona motorek všech typů i stáří bez ohledu na kubaturu strojů se rozjela z Horního náměstí, kde si přehlídku motocyklů mohli prohlédnout i kolemjdoucí. Návštěvníky motorkáři zdravili přidáváním plynu, burácení strojů se tak rozléhalo po celém centru města.

Nádherné slunečné počasí přilákalo na sraz obrovské množství motorkářů, radnici na Horním náměstí obklopili tentokrát ze všech stran. Náměstí bylo jejich stroji zcela zaplněno. "Jde o zahájení motoristické sezony. Není to na kubaturu, na značku, na věk ani na pohlaví a barvu kůže. Setkávají se zde všichni, kteří mají rádi motorky. Na naše setkání každoročně dorazí kolem tisíc motorek. Přijíždějí sem lidé z celé republiky," řekl dnes ČTK Radek Raška z pořádajícího sdružení Olomouc Bikers.

Motorkáři se v tak početném davu scházejí v Olomouci již desátým rokem. Smyslem setkání bylo podle pořadatelů umožnit milovníkům dvoustopých strojů se společně setkat, případně se domlouvat na společných akcích či vyjížďkách. "Jezdím sem každý rok. Je to o společném setkání, pokecu, společné vyjížďce, potkávám se tady se známýma," pochvaloval si dnes Jan Pastorek z Brodku u Prostějova, který dojel na tříkolce Rewaco.

Trasu společné vyjížďky pořadatelé akce každoročně obměňují. Letos zamířili motorkáři směrem na Uničov, ve finále si užili zatáček nad Šternberkem na trase Ecce Homo, které bylo jejich cílem. "Musíme co nejkratší cestou z města, abychom co nejméně zasáhli dopravu. Ono se to nezdá, ale když vyjedeme z náměstí v tisíci motorkách, tak je 15 minut zastavena doprava. Poté se ještě doprava dlouhou dobu vzpamatovává. Proto jezdíme nejkratší cestou ven. Letos jedeme po obcích okolo Olomouce," doplnil pořadatel.

Podle pořadatelů není jednoduché udržet na cestách tak početný zástup motocyklistů v jedné koloně. Pomáhá tomu i řazení strojů. "Je to složitější, předek musí jet hrozně pomalu a ti, co dojíždějí vzadu, už letí. Jezdí většinou až dvojnásobnou rychlostí. Snažíme se proto nejpomalejší a nejmenší obsahy motorek řadit dopředu. Za nimi poté jedou padesátky, stopětadvacítky, tříkolky, čtyřkolky a veteráni a vzadu nakonec jedou silnější stroje," dodal Raška.