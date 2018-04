Ilustrační foto - Na soukromém pozemku u Liberce začala večer 26. dubna technoparty, která by měla trvat až do úterý 1. května. Technoparty se koná mezi Libercem, Mníškem a Stráží nad Nisou nedaleko silnice vedoucí do Frýdlantu. Místo je podle ředitele policie v Libereckém kraji Vladislava Husáka poměrně vzdálené od obytné zóny a obyvatele by tak bezprostředně neměl rušit zvuk aparatur. Policie prostor monitoruje.

Ilustrační foto - Na soukromém pozemku u Liberce začala večer 26. dubna technoparty, která by měla trvat až do úterý 1. května. Technoparty se koná mezi Libercem, Mníškem a Stráží nad Nisou nedaleko silnice vedoucí do Frýdlantu. Místo je podle ředitele policie v Libereckém kraji Vladislava Husáka poměrně vzdálené od obytné zóny a obyvatele by tak bezprostředně neměl rušit zvuk aparatur. Policie prostor monitoruje. ČTK/Petrášek Radek

Liberec - Na okraji Liberce pokračuje technoparty, která začala ve čtvrtek večer a trvat by měla až do úterý 1. května. Dnes kolem 21:00 odhadovali policisté, že je na místě zhruba 2000 až 2500 lidí. Policisté během dne nemuseli řešit žádné vážnější narušení veřejného pořádku, řekla ČTK krajská policejní mluvčí Dagmar Sochorová. Akce se koná venku na soukromém pozemku, majitel s tím podle policie souhlasí.

Menší problémy byly podle mluvčí v souvislosti s technoparty jen v dopravě. "Policisté zjistili čtyři přestupky v dopravě, které vyřešili udělením blokové pokuty na místě. Přistihli dva řidiče, kteří usedli za volant pod vlivem omamných a psychotropních látek. Jejich jednání řeší v přestupkovém řízení," doplnila Sochorová.

Technoparty je v oblasti mezi Libercem, Mníškem a Stráží nad Nisou nedaleko silnice vedoucí do Frýdlantu. "Zatím to vnímáme jako soukromou záležitost. V tuto chvíli situaci víceméně monitorujeme, jsme v kontaktu s místní samosprávou, vyměňujeme si informace a uvidíme, jak se nám bude situace vyvíjet dále," řekl dopoledne novinářům krajský ředitel policie v Libereckém kraji Vladislav Husák.

Technoparty se koná v místě, které je podle ředitele poměrně vzdálené od obytné zóny a obyvatele by tak bezprostředně neměl rušit zvuk aparatur. "Myslím si, že to nebude mít úplně tvrdé dopady na obydlené oblasti, i když to asi slyšet bude," uvedl Husák. Podle něj se ale policisté už domluvili s hygieniky na případných měřeních hladiny hluku, pokud by byla hudba příliš hlasitá nebo si někdo stěžoval.

Liberecké policisty by v případě potřeby měly posílit jednotky z okolních krajů, i to je podle ředitele už domluvené. "V tuto chvíli nemáme potíž se silami a prostředky. Problém může nastat jen díky tomu, že se tady přes prodloužený víkend kumuluje několik akcí," uvedl Husák. Pod zvýšeným dohledem policie bude nedělní fotbalové derby mezi Jabloncem a Libercem, které je vedeno jako rizikové. V pondělí bude navíc tradiční pálení čarodějnic. "To přináší určité rizikové situace," dodal Husák.