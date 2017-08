Praha - Na obloze dnes bude zřejmě velmi dobře viditelné částečné zatmění Měsíce. Pravý spodní okraj Měsíce, který zakryje stín Země, bude navíc lomem světla v atmosféře zabarven do hněda. ČTK to řekl astronom a fotograf Petr Horálek. Maximum zatmění nastane ve 20:20 a potrvá do 21:18. Počasí bude pozorování úkazu podle Horálka přát.

Nejlepší pozici pro sledování zatmění budou mít obyvatelé jihovýchodní Moravy, protože v tomto období vychází Měsíc spíše na jihovýchodě. "Lidé tam uvidí zatmění ještě několik minut před maximem," řekl Horálek.

Maximum částečného zatmění, kdy zmizí v zemském stínu asi čtvrtina Měsíce, nastane zhruba v čase východu Měsíce. "Tím pádem lze spatřit velice zvláštní situaci, kdy uvidíme zemský stín na Měsíci i na obloze. Při východu Měsíce se na obloze zvedá taková atmosférická opona - stín Země vržený do zemské atmosféry. A ten samý stín, jen o takových 400.000 kilometrů dále, je vržen na Měsíc," popsal úkaz Horálek.

Pro sledování doporučuje vyvýšené místo, nejlépe v přírodě na horách. Lidé by si také měli pro co nejlepší zážitek najít pozici, kde bude výhled na východojihovýchod co nejméně zakrytý domy či stromy.

Úkaz je viditelný pouhým okem, ale Horálek doporučuje vzít si alespoň obyčejný binokulární dalekohled. Člověk pak třeba lépe uvidí, že okraj stínu je kvůli zemské atmosféře rozostřený, a později, zhruba půl hodiny po východu Měsíce, i zabarvení stínu do tmavohněda lomem slunečního světla v atmosféře Země. Navíc bude Měsíc zpočátku kvůli optickému klamu způsobenému stoupajícím teplým vzduchem mírně zploštělý do elipsy.

Zatmění bude lidi určitě lákat k focení. Pro kvalitní snímek je podle Horálka určitě třeba stativ a nejlépe fotoaparát s větším objektivem. "A dělat krátké expozice, protože ačkoli bude část Měsíce ve stínu, zbytek bude stále dost jasný. Protože to bude dlouhý úkaz, mohou lidé udělat více snímků a experimentovat, ale nejhezčí to bude těsně nad obzorem v kombinaci s nějakým stromem nebo domem," poradil. O své snímky se mohou lidé podle něj podělit s ostatními na webu České astronomické společnosti a také se zapojit do soutěže Neklidné nebe.

Ještě zajímavější zážitek se naskytne lidem příští rok 27. července. Objeví se první úplné zatmění Měsíce viditelné z České republiky od roku 2015 a zároveň nejdelší v tomto století. Trvat bude hodinu a 44 minut. K tomu bude podle Horálka ve stejné době kousek od Měsíce jasně vidět planeta Mars, která bude koncem července 2018 nejblíže k Zemi za posledních 15 let.