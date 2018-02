Oslo - Mezi osobnostmi a skupinami navrženými na letošní Nobelovu cenu za mír je americký prezident Donald Trump či redakce opozičního ruského listu Novaja Gazeta. Norskému serveru Nettavisen to dnes řekl ředitel norského mírového institutu PRIO Henrik Urdal. Šéf Bílého domu je letos na prestižní ocenění navržen již potřetí. Kdo jej nominoval, ale Urdal prozradit nechtěl. Letošní laureát Nobelovy ceny míru by měl být znám na podzim, cenu by si měl tradičně převzít 10. prosince.

"Můžu potvrdit, že Trump je nominován," řekl Urdal, podle kterého je na seznamu třeba i redakce ruského opozičního listu Novaja Gazeta. Tu nominoval spolu s aktivisty bojujícími za lidská práva sám ředitel mírového institutu PRIO. Je totiž podle něj nejvyšší čas, aby se ruským aktivistům dostalo patřičného uznání. Od roku 1990, kdy Nobelovu cenu za mír dostal tehdejší vůdce Sovětského svaz Michail Gorbačov, žádný Rus toto ocenění nezískal.

Mezi navrženými na ocenění jsou také Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku, někdejší spolupracovník americké Národní agentury pro bezpečnost (NSA) Edward Snowden, Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR), konžský gynekolog Denis Mukwege či kurdští pešmergové, kteří v Iráku bojují proti teroristické organizaci Islámský stát (IS).

Navrhnout osobnost či organizaci, která by si zasloužila získat letos Nobelovu cenu míru, bylo možné do středy. Seznam těch, ze kterých se nakonec bude vybírat, ale stále není kompletní. Do konce února může totiž své návrhy předkládat ještě pět členů Nobelova výboru.

Nositel letošní Nobelovy ceny za mír by měl být znám na podzim. Převzít by si pak cenu měl tradičně v norské metropoli 10. prosince, na výročí úmrtí Alfreda Nobela.