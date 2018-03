Liberec - Se zvýšenou opatrností jsou dnes ráno sjízdné silnice v horských oblastech Libereckého kraje. Na vozovkách nižších tříd v západní části Krkonoš na Semilsku jsou zmrazky, na některých cestách v Jizerských horách je slabá vrstva nového sněhu. Leží i na silnici 14 v Kořenově na Jablonecku, vyplývá z údajů na webu Ředitelství silnic a dálnic.

Silnice v dalších částech Libereckého kraje jsou suché až mokré. Teploty v kraji jsou ráno mezi čtyřmi až minus třemi stupni Celsia, přes den by se ale nad nulu měly dostat teploty i na horách.

Podle předpovědi by mělo být dnes většinou zataženo s deštěm. Zpočátku v polohách nad 700 metry nad mořem budou srážky smíšené nebo sněhové, postupně i tam budou přecházet v déšť. Nejvyšší denní teploty budou od šesti do devíti stupňů Celsia, na horách by se neměly dostat nad pět stupňů.