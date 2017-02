Praha - Na několika místech v Česku v sobotu vyšly masopustní průvody. Součástí veselic jsou reje maškar, koncerty, ochutnávky tradičních pokrmů i soutěže. Veselice předcházejí Popeleční středě, kterou začíná čtyřicetidenní půst před Velikonocemi. Letos jsou oslavy, které pořádá velká část měst a obcí i v neděli, později než v posledních letech, protože jsou později i Velikonoce.

Brněnskou čtvrtí Líšeň prošla krojovaná chasa s maškarami

Krojovaná chasa s masopustními maškarami v patách prošla brněnskou městskou částí Líšeň. Slunné počasí přilákalo stovky lidí, kteří si prohlédli tradiční i moderní masky a poslechli lidovou hudbu. Slavnost pokračuje tancovačkou, dokud se v noci za velkého nářku nepochová basa, symbol konce bujarého masopustu.

Video: Brněnskou čtvrtí Líšeň prošla krojovaná chasa s maškarami 25.02.2017, 20:04, autor: zeh/xth, zdroj: ČTK/Brno

Líšeň tvoří z velké části moderní sídliště, avšak stará zástavba si zachovává venkovský svéráz. Právě do staré části Líšně kolem náměstí Karla IV., kostela a zámku se soustředily i masopustní oslavy. Loni se jich zúčastnila tisícovka lidí, i letos byl zájem velký.

Fašank, masopust nebo také končiny jsou různá označení pro období před půstem trvajícím do Velikonoc. Průvod maškar spojený s bujarým veselím přežívá j ako stará tradice na mnoha místech v Čechách i na Moravě. V Líšni se masky opět objevují od roku 2012.

"Znovuobnovená tradice navazuje na dlouhou a slavnou řadu masopustů z 18. a 19. století, která byla přerušena až první světovou válkou. Z té doby se dochoval 'ostatkový protokol' a texty a noty starých masopustních písní," popsala jedna z organizátorek Pavla Dombrovská z Divadla Líšeň.

Nápad obnovit slavnost, která je po hodech druhou velkou událostí místního života, vzešel před lety od Josefa Trávníčka z Národopisného souboru Líšňáci. Ten také určil koncepci propojením krojované a maškarní části do jednoho dne. V minulosti chodily maškary až druhý den.

Obyvatelé městské části si pod vedením výtvarníků z Divadla Líšeň vyrábějí podle vlastních návrhů masky a kostýmy. Už od Vánoc se po večerech scházejí a zkouší masopustní muziku či vymýšlejí bujaré scénky do průvodu. V čele každoročně chodívají stárci a stárky z hodů předchozího kalendářního roku. Reji masopustních maškar vévodí Bakus, jenž svými průpovídkami komentuje průvod a uvádí scénky maškar. Mezi nimi nemůže chybět medvěd s medvědářem nebo kobyla.

Dvacátý ročník masopustu v Roztokách u Prahy skončil v šapitó

Dvacátý ročník masopustu v Roztokách u Prahy skončil v šapitó. Celý průvod absolvovalo asi 2000 lidí, ale celkem se jich zúčastnil až dvojnásobný počet. Zájem stoupá nejen při samotné akci, ale zapojuje se i stále více dobrovolníků, kteří se podílejí na přípravách, řekla ČTK Martina Macurová ze Sdružení Roztoč. Sdružení se podílí nejen na organizaci masopustu, ale také i řady dalších kulturních akcí v Roztokách.

Roztoč byl iniciátorem obnovení tradice masopustu v Roztokách. U počátků stála Jitka Tichá. Počet dobrovolníků postupně stoupá, nyní jich je už okolo stovky. "Příprava začíná půl roku předem," uvedla Macurová. Za úspěch pokládá především to, že v Roztokách vznikla komunita, která se zvětšuje a podílí se na společenském životě města. Lidé se na masopust každý rok vracejí a přicházejí i další generace.

Chystání obnáší nejen organizaci, ale také třeba šití kostýmů, pečení, vaření a podobně, zapojují se celé týmy. Inspiraci pořadatelé čerpají i ze zahraničí, podařilo se navázat spolupráci například s Francouzi, Brity, Maďary a Belgičany. Program je tak podle Macurové každý rok originální. Letošní novinkou je zakončení a nejen hudební program ve vytápěném šapitó a také masopustní pivní speciál.

Zájemci si mohly masky půjčit i na místě, sdružení jich má ve fundusu kolem 150 a každý rok přibývají další, například od místních kroužků. Ve fundusu je přibližně 60 velkých kašírovaných masek. Úspěch mají například velké masky jako sova nebo prase, které jsou až na dvoumetrové konstrukci. Mezi veřejností jsou podle Macurové oblíbené hlavně snadno oblékatelné masky a také dětské masky, které lze dát na čepici.

Maškary v Roztokách tradičně procházejí městem, začátek je u zámku, zakončení na Holém vrchu, kde se setkávají průvody z Roztok, Únětic a Suchdola. Nechybí ani masopustní tradice, poprava Klibny.

Chebem prošel masopustní průvod, přilákal stovky lidí

Stovky lidí přilákal dnes do Chebu masopustní průvod, který prošel historickým centrem města. Tématem letošního masopustního reje byly víly, bubáci a hastrmani, v průvodu se ale objevily i mnohé další masky - například historický lyžař, hasič, smrtka nebo král. Masek v průvodu každoročně spíše ubývá, většina návštěvníků se k průvodu připojila spíše v civilu, řekl ČTK starosta Chebu Petr Navrátil (ČSSD).

K chebské radnici průvod dorazil v čele s maskovanými herci Západočeského divadla v Chebu. Někteří se davem zkušeně pohybovali na chůdách. Když blázni přislíbili, že ve městě budou tančit, jíst a pít vše, co uvidí, ale rozhodně nehodlají nic ničit, starosta jim symbolicky odsouhlasil pokračovat v průvodu přes náměstí. "Pro všechny jsme připravili koblihy a pro dospělé i panáčka. Před muzeum pak průvod tradičně pohřbil zimu. Koneckonců, do Chebu už přiletěl čáp. A to je vždycky takový první posel jara," řekl Navrátil.

Kromě průvodu si návštěvníci mohli užít i programu v muzeu, kde bylo připraveno představení historických šermířů o zavraždění Albrechta z Valdštejna a také stánky s masopustními pochoutkami.

Obnovená tradice se do Chebu letos vrátila již po třinácté. Masopust město Cheb pořádá ve spolupráci s muzeem, Západočeským divadlem, Základní uměleckou školou Jindřicha Jindřicha a městským dechovým orchestrem.