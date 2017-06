Liberec - Na nároží radnice v Liberci pomyslně dosedl meteorit. Jde o dílo Petra Zubka, které vytvořil vrstvením a skládáním různých materiálů. Jsou v něm třeba i kýble, boty, hadice, či molitany. Záměrem bylo vytvořit organický amorfní objekt, ve kterém si kolemjdoucí budou moci stále nacházet nové a nové detaily, řekl ČTK autor. "Stejně jako to vidíme v přírodě, když se díváme do skal nebo kamenů, tak tam může objevit masku nebo hlavu. Najít si může, co chce," dodal.

Meteorit má na výšku přes 3,5 metru a odhadem váží 300 až 500 kilogramů. "Nikdo ho dosud nevážil," uvedl Zubek. Je to pro něj první venkovní instalace, tři dny vymýšlel návrh a poté na něm intenzivně pracoval od rána do večera asi tři týdny. "Vycházel jsem z kreseb uhlem, kterými se v poslední době zabývám. Kde intuitivně nebo automaticky na sebe vrstvím ornamenty, abstraktivní tvary," uvedl. Stejně tak postupoval při vytváření Meteoritu, kdy na základní železnou konstrukci vršil různorodé materiály a nakonec celý povrch pokryl laminátovou vrstvou.

"Každý si na tom něco najde. Je to shluk, který přistál odněkud. Trochu mi to evokuje morový sloup," uvedla Jitka Mrázková, která organizačně výběr soch pro nároží radnice zajišťuje. Díla od různých umělců se tam střídají od roku 2005, obvykle tam bývají rok. Meteorit nahradil obří hlavu od českobudějovického výtvarníka Michala Trpáka.

Pro letošní rok vybírala Mrázková sochu od autora, který spojuje Česko a Německo. Slavnostně odhalena bude v sobotu při oslavách 20. výročí podpisu česko-německé kulturní deklarace. "Petr Zubek byl nejvhodnější. Je z Česka, studoval a nyní žije v Düsseldorfu," uvedla Mrázková. Zubkovo dílo je zároveň upoutávkou na venkovní výstavu soch umělců působících v ČR a Německu. Jejich díla budou po celé letní prázdniny v parku Clam-Gallasů naproti hotelu Zlatý lev. Meteorit zůstane v Liberci déle, nároží radnice bude zdobit do června příštího roku.