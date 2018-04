Nový Bor (Českolipsko) - Na hlavním náměstí v Novém Boru na Českolipsku začali dnes instalovat atypickou mělkou kašnu. Plastika symbolizuje to, že dvanáctitisícové město je známé zejména díky sklu. Funkční by měla být kašna do týdne, řekla dnes ČTK Lucie Chroustová, která ji navrhla společně s Gabrielou Královou.

Město vybíralo z 25 návrhů. Tento u odborné poroty vyhrál i díky jednoznačné a výrazné kompozici, která má jasný příběh - sklářský verštat z každodenní sklářské šichty. "Nám šlo o zachycení procesu výroby skla," uvedla Chroustová. Plastika, která připomíná otevřenou sklářskou rotační formu, se jmenuje Po fajrumtu. "To znamená po konci sklářské šichty, takže to je abstrahovaný motiv z huti," dodala pražská architektka.

Kašna má v průměru skoro šest metrů, stěny jsou z broušeného nerezu a dno je z betonové stěrky. Na část dna se bude ještě dávat speciální sklo. "Přes den bude jako zrcadlo a v noci bude svítit," uvedla Chroustová. Součástí plastiky je také dnes instalovaný 5,5 metru vysoký sloup z modřínového dřeva, který vystupuje z klidné vodní hladiny, a navazující stejně dlouhá dřevěná lavice. "Sloupy vyjadřují sklářské formy," řekla spoluautorka.

Instalování nové plastiky završuje rekonstrukci náměstí Míru, která začala loni v květnu a stála 24,6 milionu korun. Obnova náměstí v pátém největším městě Libereckého kraje byla prakticky hotova už před koncem loňského roku, letos se mimo plastiky dělala ještě historizující světla. Nejnákladnější položkou rekonstrukce byla obnova komunikací za téměř 16 milionů korun, přes čtyři miliony dalo město za nové osvětlení. Rekonstrukcí ale na náměstí výrazně ubylo parkovacích míst. Z předchozích 90 jich zůstala zachována přibližně polovina. Parkování už proto nebude na náměstí zdarma jako dosud, platit se za něj začne ještě letos.