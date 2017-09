Praha - Na pražském náměstí Míru dnes začne dvoudenní vinobraní, které v sobotu vyvrcholí koncertem Anety Langerové na Grébovce. Oba dny program začne ve 14 hodin, skončí ve večerních hodinách. V letošním roce bude akce na téma "Doteků první republiky".

Proto také dnes zahraje na náměstí Míru kapela Hašlerka, aby připomněla 20. a 30. léta minulého století. Hrát bude i v sobotu na Grébovce, spolu s herci vinohradského divadla D21 dotvoří dobovou atmosféru. "Meziválečnou slávu českého automobilového průmyslu připomenou tři parádní kousky: Praga Piccolo z roku 1927, Laurin a Klement vyrobený v roce 1931 a o dva roky mladší Tatrovka. Nablýskaní veteráni jsou pro tuto příležitost zapůjčeni ze soukromé sbírky," uvedla městská část Praha 2.

Hlavní program bude v sobotu vedle Gröbeho vily. Po oficialitách zahraje například akustické trio Marush tvořené Ondřejem Hejmou, Oskarem Petrem a Kateřinou Pelíškovou, pak kapela Strahov, vinobraní završí večerním koncertem Aneta Langerová.

Oslavy sklízení vína se na těchto místech slaví již 11 let. Letošní celorepubliková sklizeň hroznů bude podle prvních odhadů vinařů lepší než loňská. Platí to i přes jarní mrazy, které zasáhly vinice na jižní Moravě. Svaz vinařů odhaduje, že vinaři letos sklidí hrozny, z kterých udělají 580.000 hektolitrů vína, což je o 15.000 více než loni. Odpovídá to desetiletému průměru při sklizni zhruba 5,2 tuny z hektaru.