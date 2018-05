Praha - Ministryně obrany v demisi Karla Šlechtová (ANO) plánuje najmout k přípravě zadávací dokumentace pro zakázku na nákup bojových vozidel za 53 miliard korun advokátní kancelář. Tendr chce vyhlásit do konce příštího roku. Novinářům to dnes řekla při příchodu na jednání vlády v demisi ve Strakově akadmii. Uvedla, že největší zakázku státu by bez konzultací nebyl schopen zadat žádný resort. "Nepůjdu do rizika, budu to chtít ohlídat advokátní kanceláří," uvedla s odkazem na soudní spory, které provázely předchozí armádní nákupy.

Šlechtová, o jejímž postu se stále spekuluje v souvislosti s vyjednáváním ANO o koaliční spolupráci s ČSSD, chce obměnit všechnu armádní pozemní techniku. S nedávno jmenovaným náčelníkem generálního štábu Alešem Opatou plánuje zadávací řízení připravovat ještě v tomto roce, do konce příštího roku by mohlo být vyhlášeno.

Za 53 miliard by měla armáda získat více než 200 pásových bojových vozidel pěchoty (BVP). Do roku 2026 chce vedení obrany za modernizační projekty celkem utratit přes 150 miliard korun. Bude mezi nimi příští rok třeba i nákup nových útočných pušek s granátomety asi za sedm miliard.