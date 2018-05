Praha - Ministryně obrany v demisi Karla Šlechtová (ANO) plánuje najmout k pomoci na přípravě zadávací dokumentace pro zakázku na nákup bojových vozidel za 53 miliard korun advokátní kancelář. Tendr chce vyhlásit do konce příštího roku. Novinářům to dnes řekla při příchodu na jednání vlády v demisi ve Strakově akademii. Uvedla, že největší zakázku státu by bez konzultací nebyl schopen zadat žádný resort. "Nepůjdu do rizika, budu to chtít ohlídat advokátní kanceláří," uvedla s odkazem na soudní spory, které provázely předchozí armádní nákupy.

Šlechtová, o jejímž postu se stále spekuluje v souvislosti s vyjednáváním ANO o koaliční spolupráci s ČSSD, chce obměnit všechnu armádní pozemní techniku. S nedávno jmenovaným náčelníkem generálního štábu Alešem Opatou plánuje zadávací řízení připravovat ještě v tomto roce, do konce příštího roku by mohlo být vyhlášeno.

Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) novinářům po jednání vlády řekl, že obecně nemá rád externisty, stát podle něj má vlastní kapacity manažerů, skvělých legislativců a právníků. Tento konkrétní případ ale nemůže posoudit, protože armádní nákupy jsou specifické, uvedl. Ministr zahraničí Martin Stropnický (ANO), který vedl ministerstvo obrany před Šlechtovou, konstatoval, že armáda už nemusí nakupovat přes prostředníky, najatí advokáti budou konzultanty. "Kdokoli chce mít dvousetprocentní záruku, že je vše v pořádku," uvedl.

Po jednání dnešního sněmovního výboru Šlechtová na dotaz novinářů řekla, že návrh podřízených na najmutí advokátní kanceláře schválila před týdnem. Nyní bude podle ní vypsáno na advokátní kancelář otevřené výběrové řízení, ve kterém bude vítěz vybrán. Poznamenala, že zadávací dokumentaci budou psát právníci ministerstva obrany, externisté jim budou pomáhat. "Řešíme, jaké činnosti bychom od té advokátní kanceláře očekávali," podotkla. Rozhodnutí zdůvodnila snahou neudělat žádnou chybu, kvůli které by jednu z největších zakázek v historii ČR zrušil v budoucnosti Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Šlechtová odmítla možnost, že by výběr advokátní kanceláře zakázku zpozdil.

Za zhruba 53 miliard by měla armáda získat více než 200 pásových bojových vozidel pěchoty (BVP). Do roku 2026 chce vedení obrany za modernizační projekty utratit přes 150 miliard korun. Bude mezi nimi příští rok třeba i nákup nových útočných pušek s granátomety asi za sedm miliard.