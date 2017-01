Praha - Do Česka zasahuje v pohraničí na Náchodsku ochranná zóna proti ptačí chřipce. Ohnisko choroby je v Polsku v lokalitě města Kudowa Zdrój asi jeden kilometr za hranicí. Drůbež by se zatím plošně v ochranné zóně vybíjet neměla. V dozorové oblasti jsou dva komerční chovy, sdělil dnes ČTK za Státní veterinární správu (SVS) Petr Pejchal. V Polsku dnes veterináři vybíjejí nakažený malochov drůbeže, veterináři v něm potvrdili typ nemoci H5N8. V Česku je tak nyní pět ohnisek nemoci a ochranné polské pásmo.

V novém pásmu na Náchodsku by měla platit stejná pravidla jako u ostatních ohnisek. Například se bude zjišťovat, kolik ptáků v oblasti je. V jednom ze dvou komerčních chovů nyní podle veterinářů drůbež není. Soupis všech hospodářství s chovem drůbeže a jiných ptáků by měl být v ochranném pásmu hotový nejpozději do 16. ledna. V pásmu dozoru bude do stejného data proveden soupis všech komerčních chovatelů drůbeže.

Ochranná zóna je podle údajů veterinářů v tříkilometrové oblasti od ohniska v katastrálních územích osmi obcí, a to Babí u Náchoda, Běloves, Dobrošov, Malá Čermná, Malé Poříčí, Pavlišov, Velké Poříčí a Žďárky. Do dozorové oblasti v okruhu deseti kilometrů od ohniska nákazy spadá 57 obcí a měst, například Hronov, Police nad Metují, Olešnice v Orlických horách a také dvacetitisícový Náchod.

Protože se nákaza zatím nevyskytla na území kraje, nebylo podle hejtmana Jiřího Štěpána (ČSSD) nutné svolávat bezpečnostní radu kraje. "Reagovali jsme na tento celorepublikový problém ihned po prvním výskytu na jižní Moravě, kdy byla svolána krajská nákazová komise, kdy byl sestaven systém doporučení a preventivních opatření ve vztahu k chovatelům drůbeže. Vše už bylo tehdy distribuováno na jednotlivé obce v kraji. V případě, že to bude situace vyžadovat, bezpečnostní rada kraje bude svolána," uvedl hejtman.

Před týdnem se v Česku znovu po téměř deseti letech objevila ptačí chřipka. V okolí pěti ohnisek, především na jižní Moravě, veterináři utratili přes 10.000 kusů drůbeže. Stalo se tak kvůli několika mrtvým ptákům, u kterých byl potvrzen virus chřipky typu H5N8. Nákaza je i v mnoha dalších evropských zemích.

Vedle jižní Moravy potvrdili veterináři nákazu drůbeže v Lázních Toušeň v okrese Praha - východ. Bylo tam utraceno 1025 ptáků, z toho devět pštrosů, zbytek byly husy, slepice, kachny, papoušci a nejspíš i pávi.

Na jižní Moravě se ptačí chřipka objevila v Moravském Krumlově a ve dvou ohniscích v Ivančicích. Veterináři nařídili v ochranném pásmu utratit veškerou chovanou drůbež a ptactvo. S likvidací začali minulý pátek. Usmrceno bylo zhruba 10.000 zvířat včetně velkochovu kachen u Moravského Krumlova. V Brodě nad Dyjí na Břeclavsku pak veterináři likvidovali nákazu v chovu slepic a perliček.

Chovatelé mohou dostat od státu náhradu za vybité kusy, musí však o ni požádat do šesti týdnů od utracení drůbeže. Podle mluvčí ministerstva zemědělství Markéty Ježkové zatím nikdo o peníze nepožádal. "Na ministerstvu zatím není evidována žádná došlá žádost o poskytnutí náhrady nákladů vzniklých v důsledku provádění mimořádných veterinárních opatření nařízených ke zdolání ptačí chřipky," sdělila dnes ČTK.

Kvůli nákaze platí zákaz pořádání výstav ptáků, komerční chovatelé nesmějí ptactvo mít ve volném výběhu, jinak jim hrozí až dvoumilionová pokuta.