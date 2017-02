Praha - Na mýtném se v lednu vybralo téměř 787 milionů korun, což je meziročně více než osmiprocentní růst a nejlepší lednový výsledek za deset let fungování mýta. Vyplývá to ze statistik provozovatele mýtného systému, společnosti Kapsch. Důvodem vyššího výběru je především růst intenzity kamionové dopravy, částečně i zprovoznění poslední chybějící části dálnice D8 do Německa. Ta se řidičům otevřela loni 17. prosince.

"Nákladní doprava se z regionálních silnic razantně přesunula na dokončenou D8. Ukazuje se, že kamiony preferují rychlost a komfort dálnice navzdory faktu, že na ní zaplatí dražší mýto než na silnicích nižších tříd," uvedl mluvčí firmy Kapsch David Šimoník.

To se projevilo i na výši vybraných poplatků na silnici I/30, která kopíruje tok Labe mezi Lovosicemi a Ústím nad Labem a donedávna fungovala jako alternativa k chybějící části dálnice D8. Výběr mýta se tu v lednu meziročně snížil o 2,2 milionu korun, zatímco na celé D8 po zprovoznění chybějícího úseku přes České středohoří vzrostl o více než 15 milionů korun. Vyšší vybraná částka koresponduje i s tím, že na dálnici kamiony platí více než dvojnásobné sazby než na silnicích první třídy.

Intenzita dopravy v lednu meziročně vzrostla o 11 procent i přes to, že dopravu komplikovalo chladné počasí s množstvím sněhových srážek. Rozdíl mezi růstem intenzity dopravy a nárůstem vybraných peněz tvoří podle společnosti Kapsch úlevy pro ekologická vozidla splňující nejpřísnější emisní limity. Platí pro ně nižší sazby než pro starší vozidla.

Prostřednictvím mikrovlnných mýtných bran se mýtné v Česku vybírá od roku 2007 na více než 1400 kilometrech dálnic a vybraných částech silnic první třídy. Od roku 2019 ministerstvo dopravy počítá s rozšířením zpoplatnění sítě silnic první třídy o 900 kilometrů z nynějších zhruba 230 kilometrů. Za deset let se na mýtném v Česku vybralo 77,5 miliardy korun, za loňský rok 9,89 miliardy korun.