Třinec (Frýdecko-Místecko) - Okolo 300 lidí se dnes sešlo na mši pod širým nebem u shořelého dřevěného kostela Božího těla v Třinci-Gutech. Neodradil je ani déšť. Věřící vyjadřovali smutek nad zkázou vzácné památky i naději, že se kostel podaří brzy obnovit. Farář Kazimierz Plachta řekl, že nedělní mše by se na místě měly konat za každého počasí nadále a že obnova kostela by měla začít co nejdříve.

Dřevěný kostel z 16. století shořel v noci na středu. Podle policie byl zapálen úmyslně. Ze zločinu byli obviněni tři mladíci, dva z nich vzal soud do vazby. Hmotná způsobená škoda půjde podle odhadů do desítek milionů korun, historická škoda je nevyčíslitelná.

Farář řekl, že událost bere jako znamení. "Jedna věc je číst toto znamení správně a druhá věc je s klidem pokračovat v přípravě dokumentace, aby bylo možné co nejrychleji, pokud budou prostředky, začít s obnovou památkové stavby," řekl Plachta. Většinu nákladů by měla pokrýt pojistka, peníze už ale přislíbilo ministerstvo kultury, kraj i město.

Uvnitř obnoveného kostela by podle faráře neměla být žádná "replika" původního vybavení, protože by to byla neúcta k umělcům, kteří díla před stovkami let vytvořili, ale vybavení nové, vybrané v soutěžích. "Aby to odpovídalo důstojnosti toho místa a také za několik set let odslovilo budoucí generace," uvedl farář. Do kostela by se podle něj po obnově měly dostat i dvě gutecké památky: socha světce, která se nyní nachází v muzeu, a kalich, jenž je zatím v držení majitele, který jej získal v 80. letech při koupi budovy fary.

Video: Na mši u shořelého kostela v Třinci-Gutech přišlo okolo 300 lidí 06.08.2017, 17:00, autor: ČTK/Ostrava, zdroj: ČTK/Ostrava

U vyhořelého kostela by se měly mše konat dál. "Myslím, že to ještě nedochází ani mně, ani ostatním farníkům. Proto jsem navrhl, aby mše svaté tady byly i další za každého počasí, abychom tu bolest spojovali s eucharistií (díkůvzdáním) na tomto místě," řekl Plachta. Nechce se zabývat tím, co se stalo, ani nikoho odsuzovat. "Modlím se za ty lidi, pokud se to prošetří tím směrem, že někdo je viníkem. Zatím to nevíme," řekl farář.

Senátor Jiří Carbol (KDU-ČSL), který se dnešní mše zúčastnil, řekl, že doufá, že se kostel podaří obnovit v co nejkratší době. Škoda je ale podle něj nenahraditelná. "K tomu kostelu mám citový vztah, protože jsem tady chodil jako mladý kluk, a musím říct, že mě tahle událost velmi zasáhla. Takže se budu snažit, co můžu, pomáhat tomu, aby se ten kostel obnovil," řekl Carbol.

