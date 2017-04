Helsinky - Kanaďané Tessa Virtueová a Scott Moir se po pěti letech znovu stali mistry světa v tancích na ledě. Francouzům Gabrielle Papadakisové a Guillaumeu Cizeronovi na šampionátu v Helsinkách nepomohl k obhajobě titulu z posledních dvou let ani světový rekord ve volném tanci. Kvůli ztrátě z krátkého tance skončili stříbrní. Bronzovou medaili získali američtí sourozenci Maia a Alex Shibutaniovi, kteří tak navázali na loňské stříbro.

Český taneční pár Nicole Kuzmichová, Alexandr Sinicyn po 26. místě v krátkém tanci do dnešních volných tanců nepostoupil. O účast na olympijských hrách v Pchjongčchangu se bude muset snažit v zářijové dodatečné kvalifikaci.

Francouzi Papadakisová a Cizeron nastoupili jako první z favoritů na zlato. Předvedli procítěný tanec ve vysokém tempu a s prvky té nejvyšší obtížnosti. Na rozdíl od krátkého tance si odpustili drobné technické chyby a známkou 119,15 bodu přibližně o bod vylepšili vlastní světový rekord z loňského mistrovství světa.

Olympijští šampioni z roku 2010 Virtueová a Moir, kteří na MS startovali poprvé od roku 2013, jeli hned po nich. Společně s Francouzi přitom trénují v Montrealu ve skupině vedené Marie-France Dubreuilovou a Patricem Lauzonem. "Nebylo to zrovna moc jednoduché bruslit přímo po nich. Věděli jsme, jakou jízdu pojedou. Vidíme ji každý den," řekl po závodě Moir.

Ocenil, že ho dnes podržela jeho dlouholetá taneční partnerka Virtueová. Zakolísal totiž v samém závěru krokové pasáže, což bylo hlavní příčinou prohry Kanaďanů ve volném tanci. Dostali za něj přibližně o tři body méně než Francouzi, ale celkově je o 2,58 bodu porazili a získali třetí světový titul.

Třetí medaili z MS vybojovali Shibutaniovi, kteří vedle stříbra z loňska mají ještě bronz z roku 2011. Na stupně vítězů vystoupili, přestože nebyli mezi nejlepší trojicí ani v krátkém ani ve volném tanci. Pomohla jim selhání jejich kolegů z americké reprezentace.

Třetí pár po krátkém tanci Madison Hubbellová, Zachary Donohue se kvůli partnerově pádu na začátku twizzlů propadl až na devátou příčku. Menší partnerovo zaváhání při tomtéž prvku připravilo o šanci na obhajobu bronzu Madison Chockovou a Evana Batese. Klesli ze čtvrtého na sedmé místo.

Závěrečná soutěž potvrdila převahu mimoevropských zemí na tomto světovém šampionátu. Evropa získala jen čtyři z dvanácti medailí.

Krasobruslař Březina byl na MS 18., vyhrál Japonec Hanju

Český krasobruslař Michal Březina skončil na mistrovství světa v krasobruslení osmnáctý, což je jeho nejhorší výsledek na této akci v kariéře. Díky světovému rekordu ve volné jízdě se z pátého místa ke zlatu posunul Japonec Juzuru Hanju. Stříbrnou medaili získal jeho krajan Šoma Uno, bronz z loňského MS obhájil Číňan Ťin Po-jang.

Vedení po krátkém programu neuhájil Španěl Javier Fernández, který útočil na třetí světový titul za sebou. Pád při druhém čtverném salchowu a další zaváhání ho odsunuly na čtvrtou příčku. Od medaile ho dělily více než dva body. Nejlepší evropský krasobruslař Fernández na MS naposledy nezískal medaili před pěti lety. Nestačilo mu na ni ani více než 300 bodů v součtu krátkého programu a volné jízdy.

Čerstvě sedmadvacetiletý Březina zahájil volnou jízdu ve velkém stylu, výborným čtverným salchowem a trojitým axelem. Solidní byla ještě kombinace trojitého flipu s dvojitým toeloopem, ale pak se českému krasobruslaři přestalo dařit. Plánovanému druhému trojitému axelu ubral jednu otáčku, pouze dvojitý byl také flip. Při trojitém lutzu se dotkl rukou ledu a náhradní pokus o trojitý flip skončil pádem.

Známkou 146,24 za volnou jízdu Březina o více než devět bodů vylepšil výkon z ME, ale propadu o tři příčky to nezabránilo. "Mohlo to být lepší, ale také to mohlo být mnohem horší," řekl Březina České televizi.

Byl spokojený s úvodem volné jízdy. Čtverný skok přitom kvůli bolavému kotníku poslední čtyři týdny netrénoval. "Na poslední chvíli jsem se rozhodl, že do toho půjdu. Ještě při rozjížďce trenér říkal, že mám skočit trojitého, aby se kotník nezhoršil," uvedl svěřenec Rafaela Arutjunjana.

Stav bolavého kotníku zůstal stejný. "Po jízdě mě to bolelo trošku víc než předtím, ale teď už je to dobré. Dostal jsem na to led a teď budu muset dělat, co doktoři říkali, když dostali zprávu z magnetické rezonance. Budu mít čtrnáct dní klid," dodal český krasobruslař.

Nejlepším výsledkem českých krasobruslařů na letošním MS tak zůstalo čtrnácté místo sportovní dvojice Anna Dušková, Martin Bidař. Na rozdíl od nich má ale Březina jistý start na olympijských hrách v Pchjongčchangu, neboť mužů se kvalifikovalo 24.

Olympijský šampion ze Soči Hanju nechal ve volné jízdě zapomenout na chyby z krátkého programu. Skočil čtverný rittberger, dva čtverné salchowy a čtverný toeloop a naprosto bezchybně zvládl i zbytek náročného programu. Za volnou jízdu dostal 223,20 bodu, čímž téměř o čtyři body překonal vlastní světový rekord. Například Březina měl v součtu krátkého programu a volné jízdy jen o tři body více než Hanju za volnou jízdu.

Překonávali se i zbývající asijští krasobruslaři ve finálové rozjížďce. Devatenáctiletý Uno jen s malými chybičkami zvládl program se čtyřmi čtvernými skoky včetně rittbergeru a flipu. Stejně starý Ťin Po-jang se odrazil ke skvělému výkonu vysokým a dalekým čtverným lutzem. Oba poprvé v kariéře v součtu získali více než 300 bodů, ale na Hanjua to nestačilo.

Třetí pozici po krátkém programu neudržel Kanaďan Patrick Chan, který klesl na pátou příčku. Až šestý skončil objev letošní sezony Nathan Chen. Sedmnáctiletý Američan zaostal za pověstí fenomenálního skokana. V boji o světovou medaili zařadil do volné jízdy šest místo obvyklých pěti čtverných skoků, ale při dvou z nich upadl.

Mistrovství světa v krasobruslení v Helsinkách:

Muži - konečné pořadí: 1. Hanju 321,59, 2. Uno (oba Jap.) 319,31, 3. Ťin Po-jang (Čína) 303,58, 4. Fernández (Šp.) 301,19, 5. Chan (Kan.) 295,16, 6. Chen (USA) 290,72, ...18. Březina (ČR) 226,26.

Taneční páry - konečné pořadí: 1. Virtueová, Moir (Kan.) 198,62, 2. Papadakisová, Cizeron (Fr.) 196,04, 3. Shibutaniová, Shibutani (USA) 185,18, 4. Weaverová, Poje (Kan.) 184,81, 5. Bobrovová, Solovjov (Rus.) 184,06, 6. Cappelliniová, Lanotte (It.) 183,73, ...26. Kuzmichová, Sinicyn (ČR) nepostoupili do volných tanců.