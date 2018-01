Praha - Některé silnice v Moravskoslezském kraji jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Místy je ledovka, u Hostašovic se nabourala 2 auta. V Jeseníkách sněží. Řada jihočeských vozovek je sjízdná pouze se zvýšenou opatrností. Na silnicích všech tříd na Prachaticku leží rozbředlý sníh po chemickém ošetření. Silnice ve Zlínském kraji dnes ráno místy namrzaly. Lokálně se na nich může být náledí, na Vsetínsku se navíc objevují mrznoucí mlhy. Na silnicích v Olomouckém kraji hrozí podle správců silnic namrzání vozovek. V regionu je mlha a místy silný vítr. Řidiči mají jezdit velmi opatrně. Silnice v horských částech Jablonecka a Semilska jsou sjízdné s opatrností.

Jihočeský kraj

Řada jihočeských vozovek je sjízdná pouze se zvýšenou opatrností. Na silnicích všech tříd na Prachaticku leží rozbředlý sníh po chemickém ošetření. Ve stejném okrese po ránu navíc fouká silný vítr. Vyplývá to z aktuálních informací dispečinku jihočeské správy a údržby silnic.

Se zvýšenou opatrností jsou sjízdné vozovky na Českokrumlovsku, Jindřichohradecku, Prachaticku a Písecku.

Teploty v kraji se po rány pohybují v rozmezí od minus dvou do plus čtyř stupňů Celsia. Podle předpovědi meteorologů bude dnes zataženo a oblačno, v polohách nad 600 metrů nad mořem může i sněžit.

Královéhradecký kraj

Na Trutnovsku a v Krkonoších dnes ráno sněžilo. Silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. V nižších polohách kraje padal mrznoucí déšť a na silnicích může být náledí. Po dvoudenní oblevě se v noci na dnešek ochladilo a teploty někde klesly až k minus čtyřem stupňům Celsia. ČTK to zjistila u silničářů a meteorologů.

Přes den by mělo být v Královéhradeckém kraji oblačno až zataženo, místy s deštěm. V polohách nad 600 metrů nad mořem by mělo sněžit, na horách se čeká sněžení četnější. Teploty by se měly pohybovat od čtyř do sedmi stupňů, na horách kolem minus jednoho. Na horách se čeká vítr s nárazy až 70 kilometrů v hodině.

Liberecký kraj

Silnice v horských oblastech Jablonecka a Semilska jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. V noci tam teplota klesla pod nulu, připadl další sníh a místy byly ráno mlhy, vyplývá z údajů na webech cestářů a meteorologů.

Ve vyšších polohách Semilska a Jablonecka je sníh místy i na hlavních tazích, na vozovkách II. a III. tříd v Jizerských horách a Krkonoších je vrstva nového sněhu nebo zledovatělá vrstva krytá posypem. Silnice v dalších částech Libereckého kraje jsou mokré či vlhké.

Podle předpovědi bude přes den zataženo až oblačno, místy bude pršet. V polohách nad 600 metrů nad mořem budou srážky smíšené nebo sněhové. Nejvyšší denní teploty budou od tří do šesti stupňů, na horách od minus jednoho do dvou stupňů. Vítr by v nárazech měl dosahovat rychlosti až 55 kilometrů v hodině, na horách 70 km/h.

Moravskoslezský kraj

Některé silnice zejména nižších tříd jsou dnes sjízdné jen se zvýšenou opatrností. Místy je ledovka, u Hostašovic na Novojičínsku se kvůli tomu nabourala dvě auta. Námraza vzniká i na některých silnicích po chemickém ošetření nebo na mostech. Ve vyšších oblastech Jeseníků sněží a je tam snížená viditelnost. Ve vyšších polohách Beskyd je slabá vrstva sněhu krytá posypem. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Podle předpovědi meteorologů mohou dnes v kraji být mlhy, i mrznoucí. Místy bude pršet a na horách sněžit. Teploty během dne dosáhnou až sedmi stupňů Celsia.

Olomoucký kraj

Na silnicích mohou dnes ráno podle správců silnic namrzat vozovky. Řidiči by proto měli jezdit se zvýšenou opatrností. Na Šumpersku jsou ráno sněhové přeháňky a na silnicích je slabá vrstva rozbředlého sněhu. Viditelnost na mnoha místech kraje snižuje hustá mlha, na Jesenicku je silný vítr, vyplývá z údajů Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Namrzání vozovek hrozí hlavně na Olomoucku, Prostějovsku a Přerovsku, kde jsou silnice holé a mokré. Správci silnic tam kvůli poklesu teplot pod bod mrazu vyslali nad ránem do terénu sypače.

Vozovky se sypou i na Šumpersku, kde byly dnes časně ráno sněhové a dešťové přeháňky. Řidiči si tam musejí dát pozor na zbytky rozbředlého sněhu. Na Jesenicku jsou silnice zpravidla holé a mokré. Na silnicích udržovaných inertním posypem je vrstva ujetého sněhu s posypem.

Mlha je podle informací ŘSD hlavně na Šumpersku, Olomoucku, Přerovsku a Prostějovsku. Na Jesenicku správci silnic varují řidiče před silným větrem.

Ústecký kraj

Silnice v kraji jsou dnes sjízdné. V Krušných horách leží zbytky sněhu, vyplývá z údajů silničářů. Teploty v kraji se drží nad nulou.

Dálnice D7 a D8 a silnice prvních tříd jsou mokré a sjízdné bez omezení. Na silnicích druhých a nižších tříd v Krušných horách leží zbytky rozbředlého sněhu po chemickém ošetření, silničáři proto nabádají k zvýšené opatrnosti.

Dopravu na silnici I/13 u Černovic na Chomutovsku komplikuje nehoda osobního a nákladního vozu. Havárie se obešla bez zranění, vyšetřování a odklízení následků odhaduje policie podle dopravního webu do 9:30.

Podle meteorologů bude dnes v Ústeckém kraji zataženo až oblačno, místy s deštěm nebo přeháňkami, v polohách nad 600 metrů srážky smíšené nebo sněhové. Nejvyšší teploty vystoupí na čtyři až sedm stupňů, na horách na minus jeden až plus dva stupně Celsia. Vát bude silný vítr, který v nárazech dosáhne až kolem 55 km/h, na horách kolem 70 km/h.

Kraj Vysočina

Silnice na Vysočině v noci na dnešek namrzaly, silničáři jezdili se 75 sypači. Ráno byly vozovky převážně mokré, v okrese Žďár nad Sázavou se v úsecích nižších tříd drží zledovatělý sníh místy s vyjetými kolejemi. Vyplývá to z informací krajské správy a údržby silnic. Teploty na Vysočině se k ránu pohybovaly od minus tří po plus tři stupně, kolem Dukovan byla mlha.

"Silnice byly vlhké a v noci to namrzalo. Momentálně je sjízdnost bez problémů, vozovky máme holé a vlhké," řekl ČTK Aleš Hubený z dispečinku krajské správy a údržby kole 07:00.

Přes den bude na Vysočině zataženo, může pršet nebo padat déšť se sněhem. Teploty odpoledne vystoupí nejvýše ke dvěma až pěti stupňům Celsia.

Zlínský kraj

Silnice dnes ráno místy namrzají. Lokálně se na nich může vyskytnout náledí, na Vsetínsku navíc musejí řidiči počítat s mrznoucími mlhami. V regionu se ráno stalo několik nehod, obešly se bez vážných zranění. Cesty jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Silnice v kraji jsou převážně holé a vlhké nebo mokré. Vyplývá to z údajů Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Od 4:00 vyjížděli policisté v kraji k více než desítce dopravních nehod. Lehkým zraněním řidičky skončila nehoda osobního auta v Boršicích u Blatnice na Uherskohradišťsku. Žena skončila se svým vozem ve svodidlech, následně do něj narazilo další osobní auto. Lehké zranění utrpěla podle krajské policejní mluvčí Lenky Javorkové také žena, která s vozem Škoda Octavia havarovala na namrzlé vozovce u Záhlinic na Kroměřížsku.

Na střeše skončila po nehodách osobní auta u Rataj na Kroměřížsku a u Napajedel na Zlínsku. V prvním případě byla řidička odvezena do nemocnice s bolestmi hlavy, v druhém případě se nehoda obešla bez zranění. Nikdo nebyl zraněn ani při nehodách v Hulíně, kde Škoda Fabia narazila do domu, a ve Vsetíně, kde osobní vůz nedal přednost projíždějícímu autobusu.

V kraji je polojasno až oblačno, místy vane slabý vítr. Teplota se ráno pohybovala od minus tří do plus jednoho stupně Celsia. Odpoledne teplota podle meteorologů vystoupá až na pět stupňů Celsia. Bude oblačno až zataženo s ojedinělým slabým deštěm. Večer mohou být na severu kraje srážky smíšené nebo sněhové. Zpočátku bude vát slabý proměnlivý, postupně mírný západní a severozápadní vítr.